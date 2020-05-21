В среду, 20 мая, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 инициативных групп потенциальных кандидатов из 55 подавших заявления. TUT. BY рассказывает, кто намерен претендовать на президентское кресло.

РАНЕЕ. Какие претенденты на пост президента Беларуси подали документы в ЦИК. Список

1. Александр Лукашенко

Действующий президент Беларуси

Это уже шестая кампания для Лукашенко. До прихода в политику занимал различные должности, в том числе директора совхоза «Городец» Шкловского района. В 1990 году был избран народным депутатом Верховного Совета. В 1994 году победил на своих первых президентских выборах.

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2. Виктор Бабарико

Экс-председатель правления Белгазпромбанка

Возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до 12 мая этого года. В банковской системе страны работал с июля 1995 года.

3. Олег Гайдукевич

Действующий депутат Палаты представителей, глава партии ЛДП

До прихода в политику в 2012 году работал в системе МВД: возглавлял РУВД Фрунзенского и Партизанского районов Минска.

4. Юрий Ганцевич

Фермер и блогер из Гомельской области

В 2019 году баллотировался в парламент и приезжал на свои пикеты на тракторе, приводил на них коз и говорил, что решил пересесть с трактора в депутатское кресло из-за того, что «указы не работают». В парламент он не прошёл, завёл канал на YouTube и стал блогером. Является соратником блогера Сергея Тихановского.

5. Юрий Губаревич

Глава движения «За Свободу»

Один из участников праймериз оппозиции по определению единого кандидата на этих президентских выборах. Отказавшись от выдвижения «единого», оставшиеся три кандидата решили зарегистрировать инициативные группы каждый от себя, чтобы использовать их для встреч с избирателями. Губаревич много лет был в рядах БНФ: возглавлял ячейку в Бресте, был зампредом партии. Четыре года отработал депутатом в Белоозёрске. На выборах в 2006 году был руководителем Брестского областного штаба единого кандидата в президенты от оппозиции Александра Милинкевича. В 2004, 2008, 2016 и 2019 годах безуспешно баллотировался в Палату представителей.

6. Андрей Дмитриев

Сопредседатель движения «Говори правду»

Глава штабов кандидатов в президенты: в 2010-м — Владимира Некляева, в 2015-м — Татьяны Короткевич. В 2001 году вступил в ОГП, откуда в 2012 году был исключён «за нанесение политического вреда партии». В 2015 году возглавил «Говори правду» — одно из немногих политических движений, получивших регистрацию в Минюсте.

7. Анна Канопацкая

Экс-активистка ОГП, в 2016 году стала одной из двух оппозиционерок, прошедших в парламент

До этого она управляла юридической фирмой. В 2019 году Канопацкая планировала снова баллотироваться в депутаты, но её подписи были признаны ЦИК недействительными. После этого Канопацкая устроилась на работу в австрийскую фирму юристом. Хотела стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах, но была исключена из гонки.

8. Наталья Кисель

Работает в сфере грузоперевозок, заместитель директора ЧТУП «Кисель В. В.», а также индивидуальный предприниматель, член Совета Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8»

Она отстаивала позицию мелких грузоперевозчиков и была очень активна во время переговоров с чиновниками Минтранса, когда в конце февраля этого года возникли проблемы с «несправедливым» распределением «дозволов» (разрешения на проезд по территории иностранных государств) среди небольших фирм.

9. Ольга Ковалькова

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), юрист

Одна из участников праймериз оппозиции по определению единого кандидата на этих президентских выборах. Работала в минских исполкомах, в жилищно-строительном потребительском кооперативе. В 2016 и 2019 годах безуспешно баллотировалась в депутаты.

10. Николай Козлов

Исполняющий обязанности председателя Объединённой гражданской партии

Один из участников праймериз оппозиции по определению единого кандидата на этих президентских выборах. Офицер, подполковник в запасе, старший оперуполномоченный по особо важным делам уголовного розыска, 17 лет проработал в УВД Центрального района Минска. В Объединённую гражданскую партию вступил в 2012 году.

11. Владимир Непомнящих

Пенсионер, член ОГП

В 2019 году безуспешно баллотировался в депутаты по Гомельскому Центральному округу и призывал к импичменту Александра Лукашенко.

12. Александр Таболич

Музыкант, лидер минской группы Znich

Тату-мастер, организатор фестивалей. Позиционирует себя как кандидата от белорусской культуры.

13. Светлана Тихановская

Переводчик

Супруга блогера Сергея Тихановского, который сидел на «сутках» во время регистрации инициативных групп. Инициативную группу Тихановской возглавит её муж, которого 20 мая выпустили на свободу.

14. Валерий Цепкало

Экс-глава ПВТ, которым руководил 11 лет

В 1997—2002 годах был послом Беларуси в США, до этого работал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси. Затем занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, в 2006 году стал руководителем ПВТ. В 2017 году был освобождён от должности главы ПВТ, он стал международным консультантом по созданию инновационных структур. В последнее время консультировал власти Узбекистана.

15. Сергей Черечень

Председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ), бывший член Коммунистической партии Беларуси

В 2016 году был зарегистрирован кандидатом в депутаты Палаты представителей, но не прошёл. В 2018-м претендовал на кресло депутата Мирошниченковского округа Минска, но избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Занимается бизнесом.