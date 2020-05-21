Дмитрий Семибратов, старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, через газету «Кур'ер» обратился к слуцким родителям и дал полезные советы, как приучить ребёнка уважать ПДД и воспитать в нём чувства осторожности и осмотрительности.
Дети попадают в беду из-за собственной неосторожности
«Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о том, что чаще всего юные пешеходы попадают в беду по собственной неосторожности:
- переходят проезжую часть на красный сигнал светофора;
- допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживлённым транспортным движением;
- неправильно обходят стоящий транспорт;
- играют на проезжей части дорог;
- переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим транспортом.
1. Приучайте ребёнка уважать ПДД
- В целях безопасности на дороге с детства приучайте ребёнка к уважению Правил дорожного движения, воспитывайте в нём чувства осторожности и осмотрительности.
- Проводите эту работу не от случая к случаю, а последовательно и ежедневно.
- Переходя дорогу с ребёнком, крепко держите его за руку, всегда строго соблюдайте ПДД. Сами добивайтесь этого от своего ребёнка.
2. Как себя вести с ребёнком на улице
- На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда размеренным шагом. Иначе вы обучите ребёнка спешить и бегать там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.
- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребёнок должен привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни.
- Никогда не переходите улицу наискосок, подчёркивайте ребёнку всякий раз, что идёте строго поперёк улицы.
- Никогда не переходите улицу на красный свет или жёлтый сигнал светофора. Если ребёнок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас.
- Переходите улицу только на пешеходных переходах или на перекрёстках по линии тротуаров. Если вы приучите детей ходить, где придётся, никакая школа не будет в силах его переучить.
- Из автобуса, автомобиля, другого транспортного средства старайтесь выходить первым, впереди ребёнка, в противном случае он может упасть или выбежать на проезжую часть улицы.
- Привлекайте ребёнка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице: показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с большой скоростью, их надо пропустить.
- Подчёркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для осмотра улицы. Если ребёнок заметит их, значит, он обучается на вашем примере.
- Не выходите с ребёнком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев предварительно улицу. Это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они её не повторяли.
- Не посылайте ребёнка переходить или пересекать улицу впереди вас — этим вы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам.
- Маленького ребёнка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных случаев.
3. Учите ребёнка смотреть
- У ребёнка должен быть навык — прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
- Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с противоположной стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда ребёнок переходит улицу вслед за другими детьми или взрослыми. В этом случае легко не заметить машину.
- Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо несколько раз, так как обстановка на дороге, улице может измениться.
- Иногда ребёнок смотрит, но не замечает, например, легковую машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать машину, мотоцикл, велосипед.
4. Учите ребёнка предвидеть скрытую опасность
- Неоднократно покажите ребёнку с тротуара стоящий автобус (спереди) и внезапно выезжающую из-за него попутную машину.
- Стоящий грузовик — и внезапно выезжающую из-за него другую машину.
- Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребёнок должен привыкнуть, убедиться своими глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть её.
5. «Всё начинается с малого». Памятка родителям по ПДД
Безопасность движения на улицах города и дорогах достигается только тогда, когда соблюдаются все правила.
Родителям необходимо знать следующее:
- Пешеходам разрешается ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны.
- Пешеходы обязаны переходить улицу или дорогу только шагом по пешеходному переходу.
- Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, необходимо убедиться в полной безопасности: сначала посмотреть налево, а дойдя до середины — направо.
- В местах перехода, где движение регулируется, переходить улицу следует только при зелёном свете светофора или разрешающем жесте регулировщика.
- Следите за поведением детей, не позволяйте им нарушать Правила дорожного движения, а также устраивать игры на проезжей части дороги, улицы, объясните, чем это может закончиться.
- Не разрешайте детям кататься на велосипедах по проезжей части.
- Переходя улицу, не отпускайте руку ребёнка, идущего с вами, не оставляйте детей на улице без присмотра.
- Родители не должны пропускать ни одного случая нарушения правил детьми, своими или чужими.
- Родители в обязательном порядке должны сами приводить детей в группу и забирать их домой. Очень опасно доверять уводить ребёнка из сада ученику начальных классов. Он сам ещё не твёрдо знает ПДД, может заиграться на дороге или растеряться в сложной ситуации.
- Родители должны знать о порядке перевозки детей в машинах, автобусах, на велосипедах, санках, в колясках в разное время года, при различной погоде. Особенно в непогоду родители должны быть внимательны: не торопиться, не закрываться зонтиком при переходе улицы.
- Родители должны хорошо знать место расположения дошкольного учреждения относительно городских магистралей, улиц, переулков, наиболее опасные места. Важно, чтобы родители, ведя ребёнка за руку, учили его азбуке передвижения по улицам и дорогам.
- Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в таком важном деле, от которого зависит жизнь и здоровье детей.
6. Советы родителям по ПДД
Каждый из вас желает видеть своего ребёнка здоровым и невредимым. И каждый уверен, что его-то сообразительный малыш под колёсами автомобиля уж точно не окажется. Но если ребёнок вовремя не пришёл домой, родители начинают волноваться, всё ли благополучно, придумывая различные варианты развития событий, судорожно обзванивая друзей и знакомых, с которыми, возможно, находится их дитя. Только бы ничего не случилось! Это извечная человеческая боязнь случая в наше время, и обоснована она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные случаи, как угроза здоровью и жизни ребёнка, опережают болезни.
В семье не жалеют времени на то, чтобы поиграть с ребёнком, погулять, научить читать или рисовать, определить его в спортивные секции, во всевозможные кружки, но редко находят пять минут в день, полчаса в неделю, чтобы научить ребёнка избегать несчастного случая, особенно на улице.
Достаточно изучить «истории болезней» детей, пострадавших от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, побеседовать с врачом-хирургом или травматологом, чтобы понять простую истину: из каждых двадцати случаев девятнадцать, оказывается, типичны — часто повторяются, возникают в одних и тех же стандартных ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти можно знать, а поведению в них — научить. А значит, несчастье можно предотвратить!
Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как участника дорожного движения) для родителей должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребёнок не нарушал ПДД, он должен не просто их знать — у него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Даже если вы опаздываете, всё равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; в собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим; пристёгивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте находиться детям до 12 лет на переднем сиденье. Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни раз повторённые слова «не ходи на красный свет».
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и внимательными! Знайте, если вы нарушаете ПДД, ваш ребёнок будет поступать так же!
Помните, что вы становитесь участником дорожного движения не с проезжей части улиц, а с тротуара. Поэтому, отправляясь с малышом в школу, просто на прогулку, объясните ему, что нужно быть внимательным с первых же шагов, выходя из подъезда дома. Пройдите с ним весь путь и старайтесь показывать наиболее опасные участки на дороге. Укажите на опасности, которые возникают при посадке в общественный транспорт и особенно при высадке из автобуса.
Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги.
«Эти навыки будут оберегать вашего ребёнка всю его жизнь»
В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как и изучение основных предметов (математики, русского языка). Ведь безопасность жизни наших детей важна не менее показателя их интеллектуального развития и даже намного значительнее.
Безопасность жизни наших детей — главная и первостепенная задача окружающих взрослых. В современной ситуации становится особо опасно маленькому пешеходу находиться на дороге, количество транспортных средств увеличивается изо дня в день, и их владельцы не осознают всей ответственности за то, что происходит на дороге. Пешеходу в этом случае остаётся рассчитывать только на свои силы и быть особо внимательным, выходя на дорогу. Мы — пешеходы — должны быть подготовлены к ситуациям различного рода. Поэтому вырабатывать навыки безопасного поведения на дороге необходимо с детства!
Обучая ребёнка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам чётко представлять, чему нужно учить и как это сделать более эффективно. Он сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует не только заранее проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить необходимую литературу по теме ПДД.
То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребёнка, какие навыки безопасного поведения на улице привьём ему, и будет оберегать его всю жизнь".
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