Дмитрий Семибратов, старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, через газету «Кур'ер» обратился к слуцким родителям и дал полезные советы, как приучить ребёнка уважать ПДД и воспитать в нём чувства осторожности и осмотрительности.

Дети попадают в беду из-за собственной неосторожности

«Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о том, что чаще всего юные пешеходы попадают в беду по собственной неосторожности:

переходят проезжую часть на красный сигнал светофора;

допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживлённым транспортным движением;

неправильно обходят стоящий транспорт;

играют на проезжей части дорог;

переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим транспортом.

1. Приучайте ребёнка уважать ПДД

В целях безопасности на дороге с детства приучайте ребёнка к уважению Правил дорожного движения, воспитывайте в нём чувства осторожности и осмотрительности.

Проводите эту работу не от случая к случаю, а последовательно и ежедневно.

Переходя дорогу с ребёнком, крепко держите его за руку, всегда строго соблюдайте ПДД. Сами добивайтесь этого от своего ребёнка.

2. Как себя вести с ребёнком на улице

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На проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда размеренным шагом. Иначе вы обучите ребёнка спешить и бегать там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребёнок должен привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни.

Никогда не переходите улицу наискосок, подчёркивайте ребёнку всякий раз, что идёте строго поперёк улицы.

Никогда не переходите улицу на красный свет или жёлтый сигнал светофора. Если ребёнок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас.

Переходите улицу только на пешеходных переходах или на перекрёстках по линии тротуаров. Если вы приучите детей ходить, где придётся, никакая школа не будет в силах его переучить.

Из автобуса, автомобиля, другого транспортного средства старайтесь выходить первым, впереди ребёнка, в противном случае он может упасть или выбежать на проезжую часть улицы.

Привлекайте ребёнка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице: показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с большой скоростью, их надо пропустить.

Подчёркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для осмотра улицы. Если ребёнок заметит их, значит, он обучается на вашем примере.

Не выходите с ребёнком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев предварительно улицу. Это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они её не повторяли.

Не посылайте ребёнка переходить или пересекать улицу впереди вас — этим вы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам.

Маленького ребёнка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных случаев.

3. Учите ребёнка смотреть

У ребёнка должен быть навык — прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с противоположной стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда ребёнок переходит улицу вслед за другими детьми или взрослыми. В этом случае легко не заметить машину.

Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо несколько раз, так как обстановка на дороге, улице может измениться.

Иногда ребёнок смотрит, но не замечает, например, легковую машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль и быстро замечать машину, мотоцикл, велосипед.

4. Учите ребёнка предвидеть скрытую опасность

Неоднократно покажите ребёнку с тротуара стоящий автобус (спереди) и внезапно выезжающую из-за него попутную машину.

Стоящий грузовик — и внезапно выезжающую из-за него другую машину.

Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребёнок должен привыкнуть, убедиться своими глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть её.

5. «Всё начинается с малого». Памятка родителям по ПДД

Безопасность движения на улицах города и дорогах достигается только тогда, когда соблюдаются все правила.

Родителям необходимо знать следующее:

Пешеходам разрешается ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. Пешеходы обязаны переходить улицу или дорогу только шагом по пешеходному переходу. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем движении, необходимо убедиться в полной безопасности: сначала посмотреть налево, а дойдя до середины — направо. В местах перехода, где движение регулируется, переходить улицу следует только при зелёном свете светофора или разрешающем жесте регулировщика. Следите за поведением детей, не позволяйте им нарушать Правила дорожного движения, а также устраивать игры на проезжей части дороги, улицы, объясните, чем это может закончиться. Не разрешайте детям кататься на велосипедах по проезжей части. Переходя улицу, не отпускайте руку ребёнка, идущего с вами, не оставляйте детей на улице без присмотра. Родители не должны пропускать ни одного случая нарушения правил детьми, своими или чужими. Родители в обязательном порядке должны сами приводить детей в группу и забирать их домой. Очень опасно доверять уводить ребёнка из сада ученику начальных классов. Он сам ещё не твёрдо знает ПДД, может заиграться на дороге или растеряться в сложной ситуации. Родители должны знать о порядке перевозки детей в машинах, автобусах, на велосипедах, санках, в колясках в разное время года, при различной погоде. Особенно в непогоду родители должны быть внимательны: не торопиться, не закрываться зонтиком при переходе улицы. Родители должны хорошо знать место расположения дошкольного учреждения относительно городских магистралей, улиц, переулков, наиболее опасные места. Важно, чтобы родители, ведя ребёнка за руку, учили его азбуке передвижения по улицам и дорогам. Родители должны стать первыми помощниками воспитателя в таком важном деле, от которого зависит жизнь и здоровье детей.

6. Советы родителям по ПДД

Каждый из вас желает видеть своего ребёнка здоровым и невредимым. И каждый уверен, что его-то сообразительный малыш под колёсами автомобиля уж точно не окажется. Но если ребёнок вовремя не пришёл домой, родители начинают волноваться, всё ли благополучно, придумывая различные варианты развития событий, судорожно обзванивая друзей и знакомых, с которыми, возможно, находится их дитя. Только бы ничего не случилось! Это извечная человеческая боязнь случая в наше время, и обоснована она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные случаи, как угроза здоровью и жизни ребёнка, опережают болезни.

В семье не жалеют времени на то, чтобы поиграть с ребёнком, погулять, научить читать или рисовать, определить его в спортивные секции, во всевозможные кружки, но редко находят пять минут в день, полчаса в неделю, чтобы научить ребёнка избегать несчастного случая, особенно на улице.

Достаточно изучить «истории болезней» детей, пострадавших от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, побеседовать с врачом-хирургом или травматологом, чтобы понять простую истину: из каждых двадцати случаев девятнадцать, оказывается, типичны — часто повторяются, возникают в одних и тех же стандартных ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти можно знать, а поведению в них — научить. А значит, несчастье можно предотвратить!

Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как участника дорожного движения) для родителей должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребёнок не нарушал ПДД, он должен не просто их знать — у него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Даже если вы опаздываете, всё равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; в собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим; пристёгивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте находиться детям до 12 лет на переднем сиденье. Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни раз повторённые слова «не ходи на красный свет».

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и внимательными! Знайте, если вы нарушаете ПДД, ваш ребёнок будет поступать так же!

Помните, что вы становитесь участником дорожного движения не с проезжей части улиц, а с тротуара. Поэтому, отправляясь с малышом в школу, просто на прогулку, объясните ему, что нужно быть внимательным с первых же шагов, выходя из подъезда дома. Пройдите с ним весь путь и старайтесь показывать наиболее опасные участки на дороге. Укажите на опасности, которые возникают при посадке в общественный транспорт и особенно при высадке из автобуса.

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги.

«Эти навыки будут оберегать вашего ребёнка всю его жизнь»

В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как и изучение основных предметов (математики, русского языка). Ведь безопасность жизни наших детей важна не менее показателя их интеллектуального развития и даже намного значительнее.

Безопасность жизни наших детей — главная и первостепенная задача окружающих взрослых. В современной ситуации становится особо опасно маленькому пешеходу находиться на дороге, количество транспортных средств увеличивается изо дня в день, и их владельцы не осознают всей ответственности за то, что происходит на дороге. Пешеходу в этом случае остаётся рассчитывать только на свои силы и быть особо внимательным, выходя на дорогу. Мы — пешеходы — должны быть подготовлены к ситуациям различного рода. Поэтому вырабатывать навыки безопасного поведения на дороге необходимо с детства!

Обучая ребёнка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам чётко представлять, чему нужно учить и как это сделать более эффективно. Он сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует не только заранее проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить необходимую литературу по теме ПДД.