В Слуцке появится новый микрорайон «Жуков луг». Где его планируют построить

Слуцкий райисполком проводит общественное обсуждение по проекту детальной планировки многоквартирной жилой застройки «Жуков луг». Предложения принимаются по 28 мая.

Земельный участок под новый микрорайон ограничен улицами Ленина, Гагарина, деревней Малая Падерь, льнозаводом, территорией бывшей автобазы УП «Минскоблсельстрой» и торговым центром «Домашний» в 12-м городке.

Микрорайон включает в себя район среднеэтажной многоквартирной жилой застройки. Как пояснил «Кур'еру» Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, это будут 5-этажные и 6-этажные дома, а ближе к деревне — район индивидуальной жилой застройки. Начало проектирования — 2020 год, окончание — определяется проектом. Общественное обсуждение проводится с 4 по 28 мая.

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До завершения общественного обсуждения с материалами по объекту можно ознакомиться:

в отделе архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома (каб. 223). Контактное лицо — начальник отдела Якубец Александр Владимирович. Телефон: 8 (1 795) 7 59 33, e-mail:architect@slutsk.gov.by.

в УКСе Слуцкого района по адресу: ул. Зелёная, 11. Телефон: 8 (1 795) 6 31 44, факс: 8 (1 795) 6 31 55. Контактное лицо — начальник управления капитального строительства Родионов Игорь Владимирович. Телефон: 8 (1 795) 6 3 44, e-mail: sluinvest@tut.by.

Вопросы, замечания и предложения по объекту «Проект детальной планировки многоквартирной жилой застройки „Жуков луг“, ограниченной ул. Ленина и д. Малая Падерь с инженерными коммуникациями» можно направлять до завершения общественных обсуждений на почтовый адрес Слуцкого райисполкома или по электронной почте: info@slutsk.gov.by, architect@slutsk.gov.by.