Проект Lampa и газета «Кур'ер» проведут бесплатный спортивный онлайн-марафон для девушек. Приём заявок

На этот раз мы приглашаем девушек со всей Беларуси поучаствовать в нашем марафоне.
Марафон начнётся 27 мая, а завершится 2 июня. На протяжении этого времени ежедневно в закрытой группе Telegram организаторы будут публиковать задания от фитнес-тренера. В конце каждого дня участницы будут скидывать фото/видео и отзыв о том, как они выполнили задание.
В программе марафона также запланированы прямые эфиры с Никой Миклашевич, которая расскажет о том, как мотивировать себя на тренировки в домашней обстановке, как правильно питаться во время самоизоляции, и ответит на вопросы участниц.
По завершении марафона девушки, выполнившие все задания, получат сертификат о его прохождении.
В апреле «Кур'ер» и Lampa провели женский онлайн-марафон, где Ника Миклашевич была одним из наставников. Участницы с удовольствием выполнили задание от Ники и оставили о ней хорошие отзывы. Подробности — здесь.
Чтобы стать участницей спортивного марафона, надо:
- заполнить анкету до 25 мая.
Есть вопросы — пишите, звоните — 8 025 959 29 90 (Виктория)
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