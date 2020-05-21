Проект Lampa и газета «Кур'ер» проведут бесплатный спортивный онлайн-марафон для девушек. Приём заявок

проведёт , женский фитнес-тренер и блогер Instagram. Вместе с ней участницы будут подтягивать тело и следить за питанием. Газета «Кур'ер» и женский проект Lampa запускают бесплатный семидневный спортивный онлайн-марафон. Его минчанка Ника Миклашевич , женскийблогер Instagram. Вместе с ней участницы будут подтягивать тело и следить за питанием.

На этот раз мы приглашаем девушек со всей Беларуси поучаствовать в нашем марафоне.

Марафон начнётся 27 мая, а завершится 2 июня. На протяжении этого времени ежедневно в закрытой группе Telegram организаторы будут публиковать задания от фитнес-тренера. В конце каждого дня участницы будут скидывать фото/видео и отзыв о том, как они выполнили задание.

В программе марафона также запланированы прямые эфиры с Никой Миклашевич, которая расскажет о том, как мотивировать себя на тренировки в домашней обстановке, как правильно питаться во время самоизоляции, и ответит на вопросы участниц.

По завершении марафона девушки, выполнившие все задания, получат сертификат о его прохождении.

В апреле «Кур'ер» и Lampa провели женский онлайн-марафон, где Ника Миклашевич была одним из наставников. Участницы с удовольствием выполнили задание от Ники и оставили о ней хорошие отзывы. Подробности — здесь.

Чтобы стать участницей спортивного марафона, надо:

анкету заполнить до 25 мая.