Что делать, если самолёты не летают и консульства закрыты? Из-за распространения коронавируса и закрытия границ многие влюблённые не могут встретиться. Корреспондент DW поговорила с парами, которые делают всё возможное, чтобы увидеть друг друга.

Юлия: «Сначала у меня был шок, я плакала»

«Я из Ростова-на-Дону, жених живёт в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. 27 марта у нас должна была состояться регистрация, а 28 марта — венчание в церкви. Всё было забронировано, никто этого не ожидал, — рассказывает россиянка Юлия. — Мы купили билеты всем моим родственникам и фотографу из Питера. Мой жених как будто чувствовал: за неделю он предложил прилететь раньше. Но я работаю учителем, и мне хотелось доучить детей до конца четверти. И я не осознавала всей серьёзности ситуации. Я должна была прилететь 19 марта, но 15 марта закрыли границы.

Сначала у меня был шок, я плакала. Мы готовились к этому событию больше года. Мой жених уже провёл мальчишник, я — девичник. Сначала я думала, что пройдёт месяц и я смогу к нему прилететь. Но ничего не изменилось, у меня началась депрессия. Мы постоянно созваниваемся и друг друга успокаиваем. Но зато, когда возникают такие сложности, ещё больше осознаёшь, как сильно любишь человека и на что готов ради него. У нас отношения прошли уже испытание расстоянием, немецкой бюрократией и вот теперь переживают испытание эпидемией и долгой разлукой.

Ситуация непонятная: я узнала, что самолёты в Германию всё-таки летают, и у меня как раз есть национальная виза для регистрации брака. Но в Федеральной полиции сказали, что я не могу въехать. Потом я написала им эмоциональное письмо, как мы долго собирали документы и как я плакала у посольства в Бонне из-за какой-то справки. Ещё я добавила, что уважаю немецкие законы, поэтому мы не стали расписываться в Дании, как это многие делают. Мне ответили, что я могу приехать. Я распечатала это письмо и в ближайшие дни буду пробиваться с ним в Германию.

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Проблема в том, что я живу не в Москве, и мне нужно проехать через все карантинные города на автобусе, добраться до аэропорта и сесть в самый важный самолёт в моей жизни. Надеюсь, всё у меня получится и я не окажусь на месте Миши, который жил в аэропорту».

Марта: «Консульства закрыты, подать заявление невозможно»

«Мой молодой человек — гражданин Германии. В октябре он сделал мне предложение, и я уехала в Россию, чтобы сделать документы. В январе мы подали документы в местный ЗАГС, но нас предупредили, что рассмотрение займёт четыре-шесть месяцев. Мы готовы были ждать, — вспоминает Марта. — Мы думали, что всё будет хорошо и я прилечу к нему в марте, никто не ожидал такой ситуации с коронавирусом. Вирус появился внезапно и распространился очень быстро, а все наши планы рухнули. Позже я узнала, что беременна. Но проблема в том, что все консульства закрыты, и подать заявление на визу невозможно. В управлении по делам молодёжи в Германии нам сказали, что заявление об отцовстве подаётся лично в присутствии обеих сторон.

Три дня назад я связалась с консульством в Екатеринбурге и попросила пойти нам навстречу. Они сказали, что готовы принять документы на выдачу национальной визы в порядке исключения. Мой молодой человек тоже связался с управлением по делам молодёжи, и ему сказали, что готовы пойти навстречу, но нужно немного подождать, так как они должны выяснить, является ли законной подача заявления об отцовстве без личного присутствия матери. Пообещали сделать всё возможное, чтобы нам помочь и выдать необходимые документы.

Мы каждый день ждём новостей из органов власти, консульства, управления по делам молодёжи. Ведь дата родов назначена на октябрь, а в середине лета мне уже будет опасно летать. На визу документы нужно подавать уже сейчас».

Денис: «Самое страшное — это перспективы на будущее»

«Я беженец из Республики Беларусь, потому что жить для меня там стало невозможно. Нам с девушкой было не до регистрации брака в такой ситуации, поэтому мы решили, что я полечу в Германию, а она позже приедет по программе Au-Pair. Она долго не могла найти семью, потом ей отказали в визе. В итоге девушка попала в Германию только спустя девять месяцев, как я уехал, — рассказывает Денис из Беларуси. — С первой семьёй ей не повезло, а когда началась история с коронавирусом, нам вообще запретили видеться. Она не выдержала, и мы начали искать новую семью, потому что это было невыносимо. Сейчас она в новой семье, но, по их мнению, встречаться нам нельзя, потому что якобы у их младшего ребёнка бронхит. Официально я во Франкфурте-на-Майне с марта. Из-за карантина я не закончил интеграционный курс. И теперь неизвестно, когда закончу. Обычно он длится шесть месяцев, но из-за проблем со здоровьем пришлось сменить три курса. Поэтому я ничего не успел.

Самое страшное — это перспективы на будущее: расписаться мы не можем, и не факт, что моя девушка поступит на учёбу. Она боится вернуться назад в Беларусь и того, что мы больше не сможем увидеться, так как у неё уже был один отказ в визе».

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