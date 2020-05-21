Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, где эксперты отвечают на вопросы людей о всех местах, где может (или нет) скрываться коронавирус.



Вы будете чувствовать себя лучше после прочтения этой статьи, пишет автор Тара Паркер-Поп (Tara Parker-Pope).

The New York Times попросил своих читателей прислать вопросы, касающиеся коронавируса. И обнаружилась одна общая тема — многие люди боятся занести вирус в свои дома через одежду, обувь, почту и даже газеты, принесённые с улицы.

«Чтобы ответить на вопросы наших читателей о рисках возможного контакта с вирусом, мы обратились к микробиологам, специалистам по инфекционным заболеваниям, а также учёным по аэрозолям. Несмотря на то, что нам всем всё ещё необходимо принимать повышенные меры предосторожности, ответы специалистов были обнадёживающими.

Необходимо ли мне переодеться и принять душ по возвращении домой из продуктового магазина?

Эксперты сходятся во мнении, что большинству из нас, а точнее тем, кто практикует социальное дистанцирование и совершает лишь отдельные походы в продуктовый магазин или аптеку, не требуется менять одежду или принимать душ по возвращении домой. Однако вы должны всегда мыть руки. Несмотря на то, что при чихании или кашле заражённый человек может выбрасывать в воздух частицы, содержащие в себе вирус, большинство из этих капелек быстро окажется на земле.

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С другой стороны, исследования показывают, что некоторые маленькие вирусные частицы могут находиться в воздухе около получаса, тем не менее они не скапливаются в рой, как мошки, и вряд ли столкнутся с вашей одеждой.

«Капля, которая должна быть достаточно мала для того, чтобы некоторое время плавать в воздухе, вряд ли попадёт на одежду из-за аэродинамики, — говорит Линси Марр, специалист по аэрозолям в Вирджинском технологическом университете (США). — Капельки настолько малы, что они имеют способность перемещаться в воздухе, обходя ваше тело и одежду».

Почему мелкие капельки и вирусные частицы обычно не попадают на нашу одежду?

Доктор Марр объяснил подробнее, так как многим из нас не помешает мини-урок по аэродинамике.

«Лучший способ понять, как это происходит, — это представить, что частицы следуют за воздушными потоками вокруг тела человека, и это происходит из-за того, что мы движемся относительно медленно. Это как мелкие насекомые или частицы пыли, которые пролетают в потоках воздуха, обтекающих автомобиль, если тот движется медленно. Но врезаются в лобовое стекло, если автомобиль едет достаточно быстро, — говорит доктор Марр. — Люди обычно не двигаются с достаточно быстрой скоростью, чтобы это столкновение произошло. Когда мы движемся, мы выталкиваем воздух, а также большинство капель и частиц со своего пути. Для того чтобы содержащие вирус капельки осели на нашу одежду, заражённый человек должен будет распространять именно крупные капли, допустим, непосредственно во время прямого общения, плевка, кашляя или же чихая. Капли должны быть достаточно крупными, чтобы они не следовали за линиями потока воздуха».

Следовательно, если вы, скажем, зайдёте в магазин и кто-то чихнёт на вас, то вам, возможно, необходимо всё-таки пойти домой, переодеться и принять душ. При других нормальных ситуациях вы можете утешить себя мыслями, что ваше медленно движущееся тело оттолкнёт воздух и находящиеся в нём вирусные частицы от вас и вашей одежды, и это является всего лишь результатом простой физики.

Есть ли риск того, что вирус может попасть в мои волосы или бороду?

По причинам, изложенным выше, вам не следует беспокоиться о попадании вируса на ваши волосы или бороду при условии, что вы практикуете социальное дистанцирование. Даже если кто-то чихнёт на ваш затылок, капли, попавшие на ваши волосы, вряд ли станут источником инфекции (но учитывайте, пожалуйста, что вам необходимо постоянно мыть руки и не прикасаться ими к вашим волосам и лицу по возможности — от автора перевода).

«Вы должны взглянуть на весь процесс полностью, включая понимание необходимых условий для заражения человека», — говорит доктор Эндрю Яновски, преподаватель по предмету детских инфекционных заболеваний в медицинской школе Вашингтонского университета при детской больнице Сент-Луиса.

Допустим, у вас есть кто-то, кто чихает, и у него должно быть определённое количество вируса при чихании. Далее на вас должен осесть определённый минимум этих выделений.

«Затем вам необходимо дотронуться до той части ваших волос или одежды, которая содержит эти капли, которые, в свою очередь, уже имеют значительно уменьшенное количество вирусных частиц из-за времени, проведённого на открытом пространстве, — рассказывает доктор Яновски. — После прикосновения к этому месту вы должны затем прикоснуться к открытой части вашего лица, чтобы произошёл прямой контакт с вирусом.

Когда вы пройдёте по всей цепочке событий, необходимых для заражения, то вам станет ясно, какое большое количество факторов должно идеально совпасть, чтобы произошло заражение. Это делает риск заражения очень низким». (Пожалуйста помните, что доктор описывает ситуацию, где нет прямого и продолжительного контакта лицом к лицу с носителем вируса — от автора перевода).

Стоит ли беспокоиться о стирке и сортировке одежды? Могу ли я стряхнуть вирусные частицы с моей одежды, тем самым отправив их в воздух?

Ответ зависит от того, выполняете ли вы обычную стирку или убираете за больным человеком.

Обычная стирка не должна вызывать вашего беспокойства. Стирайте как обычно. В то время как некоторые типы вирусов, например, такие как норовирус, могут быть трудно удаляемыми, новый коронавирус, так же как и вирус гриппа, окружён жировой мембраной, которая уязвима для мыла. Стирка одежды в обычном стиральном порошке, следуя инструкциям на ткани, а затем высушивание белья в сушилке, более чем достаточно для удаления вируса — если он вообще там изначально был.

«Мы знаем, что вирусы могут оседать на одежде (с капельками выделений), а затем свободно перемещаться в воздухе при движении, но для этого необходимо достаточно большое количество вирусов, чтобы это вызывало реальное беспокойство, гораздо большее число, чем может быть у обычного человека при нахождении на свежем воздухе во время прогулки или даже при посещении продуктового магазина», — говорит доктор Марр.

(Но стоит учитывать ситуации, когда при походе в магазин вы можете дотронуться руками до предметов, на которых находится вирус, поэтому тщательно следите за чистотой рук и не дотрагивайтесь до лица — от автора перевода).

Исключение составляют те случаи, когда вы находитесь в тесном контакте с больным человеком. Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (англ. CDC) рекомендует надевать защитные перчатки при уборке и уходе за больным человеком и стараться не трясти ни личное, ни постельное бельё такого человека.

Используйте максимально горячую температуру воды и полностью высушивайте бельё в сушке. При этом вы можете смешивать бельё от больного человека с остальным бельём при стирке и сушке. Даже простое оставление белья нетронутым на некоторое время помогает снизить риски заражения, поскольку вирус со временем высыхает и разлагается.

«Мы знаем, что эти типы вирусов имеют тенденцию быстрее разрушаться на ткани, чем на твёрдых и монолитных поверхностях, таких как сталь или пластик», — утверждает доктор Марр.

Как долго вирус может оставаться жизнеспособным на ткани и других поверхностях?

Большая часть из того, что мы знаем о жизнеспособности этого нового коронавируса на различных поверхностях, взята из важного исследования, опубликованного в «Медицинском журнале Новой Англии» в марте этого года. Это исследование показало, что в идеальных условиях вирус может выживать до трёх дней на пластике и твёрдых металлических поверхностях, а также до 24 часов на картоне.

Приведённое выше исследование не рассматривало выживаемость вирусов на ткани. Тем не менее большинство вирусологов считают, что исследование картона даёт нам достаточно хорошее представление о том, как вирус поведёт себя на ткани. Дело в том, что впитывающие в себя натуральные волокна картона вызывают высыхание вируса быстрее, чем это бы произошло на твёрдых поверхностях. Волокна ткани, скорее всего, приведут к подобному результату.

Проведённое в 2005 году исследование разновидности коронавируса, вызывающего атипичную пневмонию (англ. SARS), даёт нам дополнительную уверенность. В этом исследовании учёные проверяли разное количество образцов вируса на бумаге и на хлопковом платье. В зависимости от уровня концентрации вируса потребовалось пять минут, три часа или 24 часа, чтобы он стал неактивным.

«Даже при относительно высокой вирусной концентрации в выделения наблюдалась довольно быстрая потеря инфекционности на материалах из бумаги и хлопка», — заключили исследователи.

Должен ли я беспокоиться о получаемых посылках, почте или газетах?

Риск заболеть от работы с почтой и посылками чрезвычайно низок и на данный момент больше теоретический. Нет зарегистрированных случаев, когда кто-либо заболевал, открывая посылку или читая газету.

Но это не значит, что вы не должны принимать меры предосторожности. После работы с почтой или посылками, а также после чтения газет утилизируйте упаковку и вымойте руки. Если вы по-прежнему испытываете тревогу по поводу потенциальной опасности заражения от работы с почтой, то воспользуйтесь рекомендацией из исследования, приведённого в «Медицинском журнале Новой Англии», и оставьте почту и посылки на 24 часа, прежде чем начать работать с ними.

Насколько серьёзно мне стоит беспокоиться о риске заражения, если я выхожу на улицу для выгула собаки или занятий спортом?

Ваши шансы заразиться вирусом при выходите на улицу чрезвычайно низки, но только при условии, что вы держитесь на безопасном расстоянии от других людей.

«На открытом воздухе безопасно, и, конечно же, там нет облаков вирусных капель, висящих вокруг, — утверждает Лидия Моравска, профессор и директор Международной лаборатории качества воздуха и здоровья в Квинслендском технологическом университете (Брисбен, Австралия). — Во-первых, любые инфекционные выделения, сопряжённые с дыханием в открытом пространстве, будут быстро растворяться в воздухе, тем самым делая их концентрацию незначительной. Кроме того, стабильность вируса, находящегося на открытых пространствах, значительно менее устойчива, чем когда он находится в помещении.

Так что быть на открытом воздухе — это не проблема, если только вы не находитесь в очень людном месте, что сейчас всё равно запрещено (в отличии от Республики Беларусь, во многих странах мира сейчас запрещено собираться большими группами — от автора перевода). Можно безопасно гулять и бегать трусцой, чтобы не волноваться о вирусе, находящемся в воздухе, и также нет необходимости в немедленной стирке одежды по возвращении домой".

Я читал, что по возвращении домой после похода на улицу я должен снять свои ботинки и вытереть их. Стоит ли тратить драгоценные дезинфицирующие салфетки на обувь?

Обувь может содержать бактерии и вирусы, но это не означает, что она является распространённым источником инфекции. Исследование, проведённое в 2008 году по заказу обувной компании Рокпорт (англ. Rockport Shoes), показало, что на подошвах нашей обуви присутствует много неприятных веществ, включая фекальные бактерии.

Также недавнее исследование медицинского персонала в Китае показало, что у половины из них был обнаружен коронавирус на обуви, что не должно быть неожиданностью, поскольку они работали в больницах с инфицированными пациентами.

Так что же нам в таком случае делать с нашей обувью? Если ваши ботинки можно стирать, то постирайте их. Некоторые читатели спрашивали, стоит ли протирать подошву обуви дезинфицирующей салфеткой. Ответ — не рекомендуется. Мало того, что вы впустую потратите дезинфицирующую салфетку (они все ещё в дефиците), так это ещё и приведёт к тому, что вы перенесёте микробы и вирусы к себе на руки, вместо того чтобы просто оставить их на подошве вашей обуви.

Вы можете попытаться просто не концентрировать своё внимание на том, что, может, скрывается на вашей обуви, или же вы можете обсудить со своей семьей не носить обувь дома (многие люди на Западе не снимают обувь, находясь дома по разного рода причинам — от автора перевода). Если у вас есть ребёнок, который ползает или играет на полу, или у члена вашей семьи есть аллергия, или просто ослабленный иммунитет, то отказ от ношения обуви дома может быть хорошей идеей для поддержания общей гигиены.

Со слов доктора Яновски, обувь не является большим фактором риска при заражении коронавирусом (если вы не трогаете её руками — от автора перевода), но, возможно, она поможет сделать вас более брезгливым и аккуратным, если вы подумаете о том, где была ваша обувь. «Если уж вы желаете поговорить о бактериях, то нам известно, что бактерии любят жить на обуви, — утверждает доктор Яновски. — Вы никогда не знаете, во что вы на самом деле вступили».

От автора перевода: «Следить за своим здоровьем, оказывать поддержку нуждающимся в уходе и помощи людям, оставаться отзывчивыми и добрыми всегда важно, а во время пандемии просто жизненно необходимо. Поэтому не оставайтесь в стороне и по возможности оказывайте другим посильную помощь.

Также оставайтесь здоровыми и, пожалуйста, помните, что многие медицинские работники, не только в Беларуси, но и во многих других странах мира, отчаянно пытаются противостоять вирусу, имея на руках лишь сильно ограниченный арсенал инструментов и ресурсов.

Отнеситесь к нашим врачам с пониманием и гордостью за их мужество, они, в отличие от многих из нас, хорошо осознают, с каким опасным врагом им приходится вести борьбу. И несмотря на это и ограниченные ресурсы, самоотверженно пытаются сделать всё, что в их силах".

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи:

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