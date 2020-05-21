Покупка газового котла — сложный и ответственный процесс. Нужно тщательно продумать, какой газовый котёл лучше для частного дома конкретной площади и требуемых функций, чтобы не разочароваться в покупке и не иметь в дальнейшем проблем с отоплением. Помогли в этом специалисты компании «Тёплое место 24»

При выборе котла важны следующие характе­ри­стики:

Тепловая мощность

Исчисляется в киловаттах. 1 кВт мощности хватает на отопление 10 м² жилья, 10 кВт — 100 м² и т. д. Меньшая мощность приведёт к холоду в жилище. Излишнее её увеличение отразится на экономичности. Правильно, если устройство будет иметь запас мощности на 10−20%.

Установка

Есть напольные и настенные приборы. Что лучше — зависит от наличия свободной площади. Навесной котёл можно повесить в кухне, холле, любом нежилом помещении. Напольный требует места в кухне или отдельной котельной. Кроме того, настенные ограничены мощностью 30 кВт. Также важно, сколько весит агрегат: для настенных вес не должен быть больше 40 кг, а вот напольные могут быть и под 100 кг.

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Тип горелки

Открытый или закрытый. Открытый проще, так как отвод дыма идёт через обычный дымоход. Во втором случае нужна система принудительного удаления дыма. Для открытого нужен дымоход не ниже 4 метров. Если такой дымоход установить не получается, то нужно покупать котёл с закрытой горелкой, принудительным нагнетанием воздуха и отводом продуктов горения. Такой вариант требует подключения к электричеству, создаёт небольшой шум, дороже.

Одно- или двухконтурный

Для двухконтурного устройства важно строение теплообменников. Что лучше — одноконтурный или двухконтурный газовый котёл — зависит от необходимости одновременного нагрева воды для домашних нужд. Два контура не всегда удобны, так как в этом варианте котёл функционирует даже летом. Двухконтурные настенные аппараты могут заменить колонку — они работают попеременно, в случае нагрева воды отключая подпитку батарей отопления.

Энергозависимость

Какой газовый котёл лучше — энергозависимый или энергонезависимый — зависит от условий эксплуатации. Если имеются перебои с электричеством, можно установить дымоход — и надёжный, и энергонезависимый агрегат. Но при невозмож­ности монтажа дымохода (например, в квартире), а также для многоэтажного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя насосом возможна только установка энергозависимого котла.

Производитель

Лучшие производители котлов — итальянские, немецкие, словацкие, словенские. Хорошо делают их в Южной Корее. Однозначно сказать, какие котлы лучше, невозможно. Всё зависит от конкретных требований покупателя и набора характеристик модели. И рейтинг производителей составить довольно сложно, но хорошим спросом пользуются изделия итальянских Ariston, Immergas, ВАХІ, словацкого бренда Protherm, германских Vaillant и Bosch, российской фирмы «Лемакс». Котлы этих брендов входят в «десятку» лучших по отзывам владельцев.

Мы подготовили топ-5 котлов, которые собрали больше всего положительных отзывов на потребительском форуме otzovik.com.

Название 1.Protherm Пантера 25 KTO (2015) 25 кВт 2. Immergas Eolo Star 24 3 E 3. Ariston CARES X 24 FF 4. Лемакс Премиум-16NB 16 кВ 5.Bosch Gaz 6000 W WBN 6000−24 С 24 кВт Тип Газовый, конвекционный Газовый Газовый Газовый, конвекционный Газовый, конвекционный Количество контуров Двухконтурный Двухконтурный Двухконтурный Двухконтурный Двухконтурный Максимальная тепловая мощность, кВт 25 24 24 16 24 Энергозависимый Энергозависимый Энергозависимый Энергозависимый Энергонезависимый Энергозависимый Камера сгорания, отапливаемая площадь, кв. м Закрытая, для отопления до 250 м² Закрытая, 240 Закрытая, 240 Открытая, 160 Закрытая, 240 КПД, % 91,8 93,4 93,8 90 92 Управление Электронное, есть дисплей Электронное, есть дисплей Электронная, есть дисплей Механическая Электронная Установка Настенная Настенная Настенная Напольная Настенная Материал первичного теплообменника Медь Медь Нержавеющая сталь Сталь Медь Потребление газа, м³ /ч, мах 3 2,7 2,73 1,9 2,8 Нагрев воды от 30 до 65°С от 35 до 55°С От 36 до 60°С от 30 до 60°С от 35 до 60°С Ш*В*Г, мм 800×338×440 440×756×240 400×745×319 4416×744×491 400×700×299 Цена, руб. От 1900 руб. От 1600 руб. От 1570 руб. От 850 руб. От 1600 руб. Отзывы владельцев Владельцы хвалят за высокую надёжность, экономичность. Отличное сочетание по критерию «цена-качество».

Насос легко справляется с созданием давления в 3-этажных зданиях.

В местах, где частые перебои

с подачей электричества, агрегат лучше не устанавливать. Как отмечают владельцы, аппарат работает без сбоев. Простой в управлении. Не громкий. Быстро нагревает горячую воду и отопительную систему. Красивый дизайн.

Автоматически отключается при неполадках. Из отзывов владельцев: сочетает в себе комфорт, превосходные рабочие характеристики и на­дёжность. Очень быстро греет площадь, прост в использовании, надёжный. Один недостаток: дорогой в обслуживании. Качество изготовления всех элементов на высоком уровне. Нравится бесперебойная работа, энергонезависимость. На полную мощность включать требуется только при температуре на улице ниже -25 градусов. Недостатков нет, разве что патрубок отопления на 2 дюйма, было бы достаточно 1. Отмечают надёжность, тщательную сборку, много уровней безопасности. В инструкции описаны все ошибки, возникающие в ходе эксплуатации, и как они устраняются. Недостатком некоторые владельцы считают необходимость первичной настройки только со специалистом.

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