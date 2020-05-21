ФК «Слуцк» принимает дома брестский «Рух». Прогноз на матч

В субботу, 23 мая, в рамках 10-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на домашней арене против новичка высей лиги — брестского «Руха». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 16.30.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». В прошедшем туре случчане пропустили три безответных мяча от борисовского БАТЭ и заметно опустились в турнирной таблице с ранее занимаемых первых строчек. После 9-ого тура «Слуцк» стоит на пороге тройки, занимая четвёртое место. Касательно прошедшего матча с БАТЭ можно сказать, что «бело-синие» дали сопернику огромную фору в стартовые 20 минут. Борисовчане творили на поле что хотели и могли забивать ещё больше, однако, одно из взятий ворот не было засчитано и в некоторых эпизодах мяч у игроков БАТЭ шёл мимо ворот. Под конец первого тайма случчане встрепенулись и начали владеть инициативой на поле наравне с борисовским клубом. Только все старания оказались тщетными и «бело-синим» так и не удалось восстановить равенство на табло. Да чего уж там, случчане не смогли распечатать ворота своих соперников хотя бы единожды.

Матч с предстоящим соперником это повод сыграть как в предыдущих матчах и реабилитироваться перед своими болельщиками, разжившись ещё тремя очками. Однако, лёгкой победы «Слуцку» ждать не стоит. Лёгких, проходных соперников в высшей лиге попросту нет. Как бы не складывался матч, хочется верить, что «Слуцк» реабилитируется на домашней арене и не проиграет в предстоящем матче.

ФК «Рух» (Брест). Брестская команда является абсолютным новичком высшей лиги, но уже успела закрепиться в чемпионате. Команда сейчас находится ровно в середине таблицы и делит 7-ую строчку с брестским «Динамо». Команда на старте чемпионата обыгрывала минское «Динамо», «Минск» и гродненский «Неман».

В предстоящем матче букмекеры как такового фаворита не видят, но, по их мнению, в матче будет забито не очень много голов (до трёх). ФК «Рух» однозначно не станет лёгким соперником для «Слуцка», поскольку команда достаточно уверенно идёт в чемпионате и не пропускает много мячей в свои ворота.

Прогноз на матч. ФК «Слуцк» или одержит победу, или сыграет вничью. Коэффициент — 1.35.