Возле 11-го городка в Слуцке столкнулись два автомобиля. Фотофакт

Обстоятельства ДТП, которое произошло в четверг, 21 мая, около 16 часов, выясняют сотрудники ГАИ. Фотографии с места происшествия прислала в редакцию «Кур'ера» жительница Слуцка, которая стала очевидцем аварии.

Как пояснили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ, водитель Opel выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Ford. ДТП произошло на участке между автодорогой Слуцк-Ячево и деревней Падерские Огородники.

Оба водителя — жители Слуцкого района. В ДТП пострадал только мужчина, который был за рулём Opel. Его увезли работники «скорой».

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Добавлено в 18.43. Водитель Opel отпущен домой из ЦРБ. Таким образом, ДТП обошлось без пострадавших.

Обновлено в 16.50.