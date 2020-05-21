Приятно удивилась, пройдя вчера, 21 мая, по улице Социалистической в 11-м городке. Многие люди даже на улицах были в масках, а в очередях соблюдали дистанцию.

Очередь в аптеку из пяти человек выстроилась на улице, потому что помещение аптеки маленькое. Все были в масках: и пожилые, и молодые. Внутрь запускали по два человека.

Прошла дальше — вижу очередь на улице в Белагропромбанк и люди соблюдают дистанцию и в масках.

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».