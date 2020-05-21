Министерство образования назвало новые даты ЦТ. На русский язык и математику отводится по два дня

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Минобразования назвало новые даты ЦТ. Информация появилась в телеграм-канале ведомства. Русский язык и математику — предметы, которые обычно пишет больше всего абитуриентов, — в этом году будут сдавать два дня.

Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса сроки сдачи централизованного тестирования сместили на две недели.

График ЦТ-2020 выглядит так:

  • белорусский язык — 25 июня,
  • русский язык — 26 и 27 июня,
  • обществоведение — 29 июня,
  • математика — 1 и 2 июля,
  • биология — 4 июля,
  • химия — 8 июля,
  • физика — 10 июля,
  • история Беларуси — 12 июля,
  • география — 14 июля,
  • всемирная история (новейшее время) — 16 июля.

ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля.

Министерство образования назвало новые даты ЦТ. На русский язык и математику отводится по два дня, Слуцк
Таблица: Министерство образования
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