Министерство образования назвало новые даты ЦТ. На русский язык и математику отводится по два дня

Минобразования назвало новые даты ЦТ. Информация появилась в телеграм-канале ведомства. Русский язык и математику — предметы, которые обычно пишет больше всего абитуриентов, — в этом году будут сдавать два дня.

Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса сроки сдачи централизованного тестирования сместили на две недели.

График ЦТ-2020 выглядит так:

белорусский язык — 25 июня,

русский язык — 26 и 27 июня,

обществоведение — 29 июня,

математика — 1 и 2 июля,

биология — 4 июля,

химия — 8 июля,

физика — 10 июля,

история Беларуси — 12 июля,

география — 14 июля,

всемирная история (новейшее время) — 16 июля.

ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля. РАНЕЕ. Со 2 мая начинается регистрация на ЦТ. Как будут принимать документы в условиях пандемии

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