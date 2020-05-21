Министерство образования назвало новые даты ЦТ. На русский язык и математику отводится по два дня

Минобразования назвало новые даты ЦТ. Информация появилась в телеграм-канале ведомства. Русский язык и математику — предметы, которые обычно пишет больше всего абитуриентов, — в этом году будут сдавать два дня.
Напомним, в этом году в связи с пандемией коронавируса сроки сдачи централизованного тестирования сместили на две недели.
График ЦТ-2020 выглядит так:
- белорусский язык — 25 июня,
- русский язык — 26 и 27 июня,
- обществоведение — 29 июня,
- математика — 1 и 2 июля,
- биология — 4 июля,
- химия — 8 июля,
- физика — 10 июля,
- история Беларуси — 12 июля,
- география — 14 июля,
- всемирная история (новейшее время) — 16 июля.
ЦТ по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) можно будет сдать 6 июля.РАНЕЕ. Со 2 мая начинается регистрация на ЦТ. Как будут принимать документы в условиях пандемии
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В ТЕМУ. Как записаться на ЦТ-2020. Самые важные вопросы и ответы на них
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