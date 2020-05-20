Глава Минздрава объяснил, почему в Беларуси затянулась пандемия коронавируса

Министр здравоохранения Владимир Караник, находясь 19 мая в рабочей поездке в Витебске, сообщил, что в областном центре существенно снизилось число регистрируемых пневмоний, и объяснил, почему затянулась эпидемия.

«Если на пике мы иногда видели более 200 случаев пневмоний в сутки, то сейчас эти показатели упали до 20−30 случаев по Витебску, что в принципе уже приближается к естественной норме. Думаю, что в ближайшее время их количество будет и дальше уменьшаться, учитывая, что сезонные заболевания уходят, хотя и с некоторым опозданием. Виной тому тёплая зима и холодная весна, но, судя по прогнозам, погода восстановится, и сезонные респираторные инфекции уйдут», — сказал глава Минздрава, передаёт БелТА.

Также он сообщил, что уже вторая больница в Витебске возвращается к обычному режиму работы. Витебский областной онкодиспансер уже занимается оказанием помощи профильным больным. А с понедельника начнёт работать в обычном режиме Витебская областная больница. В ближайшее время поэтапно и все остальные больницы города будут выводиться из программы оказания помощи пациентам с пневмониями.

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«Мы уже и в Минске осторожно занимаемся обратным процессом перепрофилирования коечного фонда, возвращением медучреждений к нормальной работе. Количество клиник, которые будут лечить пневмонии, постепенно уменьшится, так как мы считаем, что сложный этап уже пройден», — сказал Владимир Караник.

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