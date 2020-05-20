Пандемия коронавируса не стала помехой для тех, кто решил вступить в брак. В мае в Слуцком ЗАГСе расписались девять пар, до конца месяца станут семьёй ещё пять. В июне записались на регистрацию брака уже 25 пар.

Об этом «Кур`еру» сообщила Анна Шавнёва, начальник отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома.

По её словам, сильного влияния эпидемии пока не заметно. Хотя формат свадеб всё-таки изменился.

«Стоит отметить, что в високосные годы всегда женятся меньше. И коронавирус тут ни при чём. Массовой отмены свадеб не было. Переносы регистрации брака единичны, — говорит она. — Но формат свадеб действительно изменился. Сейчас нет таких массовых мероприятий. Мы не можем запретить молодожёнам приглашать гостей. Но рекомендуем звать только близких родственников — до 10 человек. Некоторые пары и вовсе приходят только со свидетелями».

Реклама

Анна Шавнёва сказала, что самые популярные месяцы росписи у слуцких пар — июль и август. «Уже сейчас заметно, что регистраций браков в эти месяцы будет много. Мы с нетерпением ждём свадебного сезона», — отметила она.

Каково это — быть молодожёнами во время эпидемии? Пара из Слуцка рассказала, как прошла их роспись и что пришлось изменить в свадебных планах. Интервью молодожёнов опубликовано в печатном номере газеты «Кур`ер» от 21 мая.