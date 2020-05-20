Гроза — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождём, градом и шквальным усилением ветра.

На сегодняшний день грозы являются одним из самых опасных для человека явлений, связанных с погодой: по количеству зарегистрированных смертных случаев только внезапные наводнения приводят к большим людским потерям. Самая большая опасность при грозе — поражение молнией. Ежегодно от ударов молнии в мире травмируются порядка 240 тысяч человек. Чтобы избежать встречи с молнией, нужно знать, как себя вести во время ненастья.

Если гроза застала вас

В квартире, доме, здании:

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отключите все электроприборы и вытащите штекер наружной антенны из телевизора, прекратите телефонные разговоры;

закройте окна, двери и дымоходы, чтобы не было сквозняков;

не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке, не прикасайтесь к приборам отопления;

не принимайте ванну, душ, не мойте посуду.

На улице:

покиньте открытое пространство и зайдите в любое здание;

не прикасайтесь к стенам. Держитесь вдали от любых проводов, не приближайтесь к молниеотводам;

не пользуйтесь мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и т. д. ;

; нельзя бегать, ездить на велосипеде, мопеде, мотоцикле, роликах.

В машине:

прекратите движение, оставайтесь в автомобиле;

закройте окна, опустите антенну, заглушите двигатель и переждите грозу в салоне автомобиля;

не дотрагивайтесь до ручек дверей и других металлических предметов;

не стоит брать в руки мобильный телефон.

В лесу:

держитесь подальше от высоких отдельно стоящих деревьев, не располагайтесь у костра, так как столб горячего воздуха — хороший проводник электричества. Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже — в берёзу и клён;

спрячьтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Кроме того, выбирая себе убежище, обратите внимание, чтобы рядом не было расщеплённых деревьев, ранее поражённых молнией. Грунт на данном участке имеет высокую электропроводность, и удар молнии сюда ещё раз весьма вероятен.

На открытой местности (в поле):

не стойте на возвышенностях, у опор линий электропередачи и под проводами. Поищите яму или овраг. Если же никаких углублений поблизости нет, присядьте на корточки в позе эмбриона, обхватите руками колени;

не прячьтесь в стоге сена, соломы, сараях;

не ходите босиком и не поднимайте над головой лопаты, тяпки, косы, удочки. Это токопроводящие предметы.

На водоёме: