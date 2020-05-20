Гроза — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождём, градом и шквальным усилением ветра.
На сегодняшний день грозы являются одним из самых опасных для человека явлений, связанных с погодой: по количеству зарегистрированных смертных случаев только внезапные наводнения приводят к большим людским потерям. Самая большая опасность при грозе — поражение молнией. Ежегодно от ударов молнии в мире травмируются порядка 240 тысяч человек. Чтобы избежать встречи с молнией, нужно знать, как себя вести во время ненастья.
Если гроза застала вас
В квартире, доме, здании:
- отключите все электроприборы и вытащите штекер наружной антенны из телевизора, прекратите телефонные разговоры;
- закройте окна, двери и дымоходы, чтобы не было сквозняков;
- не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке, не прикасайтесь к приборам отопления;
- не принимайте ванну, душ, не мойте посуду.
На улице:
- покиньте открытое пространство и зайдите в любое здание;
- не прикасайтесь к стенам. Держитесь вдали от любых проводов, не приближайтесь к молниеотводам;
- не пользуйтесь мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов
и т. д.;
- нельзя бегать, ездить на велосипеде, мопеде, мотоцикле, роликах.
В машине:
- прекратите движение, оставайтесь в автомобиле;
- закройте окна, опустите антенну, заглушите двигатель и переждите грозу в салоне автомобиля;
- не дотрагивайтесь до ручек дверей и других металлических предметов;
- не стоит брать в руки мобильный телефон.
В лесу:
- держитесь подальше от высоких отдельно стоящих деревьев, не располагайтесь у костра, так как столб горячего воздуха — хороший проводник электричества. Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже — в берёзу и клён;
- спрячьтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами. Кроме того, выбирая себе убежище, обратите внимание, чтобы рядом не было расщеплённых деревьев, ранее поражённых молнией. Грунт на данном участке имеет высокую электропроводность, и удар молнии сюда ещё раз весьма вероятен.
На открытой местности (в поле):
- не стойте на возвышенностях, у опор линий электропередачи и под проводами. Поищите яму или овраг. Если же никаких углублений поблизости нет, присядьте на корточки в позе эмбриона, обхватите руками колени;
- не прячьтесь в стоге сена, соломы, сараях;
- не ходите босиком и не поднимайте над головой лопаты, тяпки, косы, удочки. Это токопроводящие предметы.
На водоёме:
- выйдите из воды, отойдите подальше от берега и спрячьтесь в укрытии;
- если вы находитесь в лодке, немедленно гребите к берегу. Когда это невозможно — осушите лодку, поднимите защитный тент, наденьте сухую одежду, подложите под себя спасательный жилет или сапоги;
- рыбалку во время грозы необходимо прекратить, так как снасти являются проводником электричества.
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