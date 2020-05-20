На онлайн-концерте в редакции «Кур'ера» выступят «Слуцкие бабки». Они расскажут известные сказки на новый лад

Очередной онлайн-концерт в редакции «Кур'ера» под названием COVIDео состоится в четверг, 21 мая. Нашими гостями станет дуэт оригинального жанра «Слуцкие бабки». Посмотреть прямой эфир вы сможете в нашем аккаунте Instagram, а также на YouTube. Начало в 19 часов.

Организаторы — газета «Кур'ер» и женский проект Lampa.

С апреля «Кур'ер» и Lampa провели пять онлайн-концертов.

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В гостях в редакции уже выступили:

случчане Мария Лебедь, преподаватель эстрадного и джазового вокала, и Виталий Пашкевич, участник слуцкой рок-группы Riverstone,

слуцкие артисты Алёна Костюкевич и Николай Кернажицкий,

юная певица и музыкант Злата Живицкая,

слуцкий музыкант Валерия Курлович,

Dj Esco Стас Гусев.

КОНТЕКСТ. В Слуцке практически не проходят массовые мероприятия, отменяются концерты, люди искусства изолированы от своих зрителей, а зрителям не хватает живой музыки и голосов. «Кур'ер» решил исправить ситуацию. И начал по вечерам проводить COVIDeo — противовирусные онлайн-концерты. Это наша прививка от паники и скуки.