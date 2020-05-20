Вопрос-ответ. Почему не строится «Радуга» на «Сахарном» в Слуцке

«А что с обещанным строительством „Радуги“ на „Сахарном“? — спрашивают случчане, живущие в промышленном районе города. — Участок огородили, вагончики поставили, но никаких работ не ведут. Снова какие-то преграды?»

Вот что узнал «Кур'ер».

Планы не изменились

Планы владельцев Торгового дома «Радуга-Свет» не изменились: супермаркет с кафе планируется построить к 30 ноября 2020 года.

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Строить объект будет компания «ПрофАртИнвест». Её учредитель Кирилл Зубок рассказал корреспонденту «Кур'ера», что контракт на строительство заключён с ними 10 марта этого года.

«За это время провели подготовительные работы: согласовали документацию, оградили стройплощадку, поставили бытовые вагончики и подвели временные сети, — рассказал собеседник. — Теперь ждём проектную документацию объекта, которую готовит архитектурно-строительное предприятие „Даўмонт“. Она должна быть готова к 30 июня. Получим документы и начнём масштабные строительные работы».

По словам представителя «ПрофАртИнвест», здание супермаркета будет смонтировано из металлоконструкций и обшито сэндвич-панелями. «Похожий торговый объект мы сдали весной этого года в Любани, — отметил Кирилл Зубок. — Но в Слуцке новый супермаркет „Радуга“ будет в два раза больше по площади — 2500 кв. метров».

РАНЕЕ. Строительство «Радуги» на «Сахарном» в Слуцке начнётся в марте. И когда в неё пустят первых покупателей

Напомним, супермаркет «Радуга» построят на улице Солигорской в районе Слуцкого сахарорафинадного комбината. Ранее «Кур'ер» сообщал, что в слуцкой «Радуге» предусмотрено кафе и большая парковка.

Раньше в этой части Слуцка начиналось строительство «Евроопта», но всё отменилось, потому что владелец (ООО «Евроторг») не захотел регистрировать торговое предприятие в Слуцке. В декабре 2015 года возведённые несущие конструкции демонтировали.