На начало апреля 12 слуцких предприятий и организаций имели долг по страховым взносам. Список неплательщиков

Фонд соцзащиты населения опубликовал списки организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 апреля 2020 года.



По Слуцку и району в список попали 12 предприятий и организаций как государственных, так и частных. В этот раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. На 1 января в Слуцком районе насчитывалось 20 организаций, неплательщиков страховых взносов.

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность:

ООО «СлуцкТрансЛогистик» Частное предприятие «Санрайс-торг» УП «ЭКСПРЕССФОТО» Частное предприятие «АгроСити» Частное предприятие «ДИСАМТРЕЙД» ООО «Стоун Маркет» ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС» ООО «Со Смаком Пектин» Унитарное предприятие «Сервиспромден» ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды» ООО «СанВокинВуд» Учреждение «Минская областная организационная структура РГОО «БДПО»