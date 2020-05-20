На начало апреля 12 слуцких предприятий и организаций имели долг по страховым взносам. Список неплательщиков

Фонд соцзащиты населения опубликовал списки организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 апреля 2020 года.
По Слуцку и району в список попали 12 предприятий и организаций как государственных, так и частных. В этот раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. На 1 января в Слуцком районе насчитывалось 20 организаций, неплательщиков страховых взносов.
Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность:
- ООО «СлуцкТрансЛогистик»
- Частное предприятие «Санрайс-торг»
- УП «ЭКСПРЕССФОТО»
- Частное предприятие «АгроСити»
- Частное предприятие «ДИСАМТРЕЙД»
- ООО «Стоун Маркет»
- ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»
- ООО «Со Смаком Пектин»
- Унитарное предприятие «Сервиспромден»
- ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды»
- ООО «СанВокинВуд»
- Учреждение «Минская областная организационная структура РГОО «БДПО»
Напомним, что ранее «Кур'ер» объяснял, почему работники неплательщиков рискуют остаться без части пенсии.
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