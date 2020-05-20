В «Кур'ер» читатели обращаются с разными вопросами, рассказывают о своих жизненных ситуациях, проблемах и о людях. Людмила Морозова написала нам из Гомеля: «Я живу в Гомеле, но статьи из вашей газеты постоянно читаю в интернете. Там я прочла очень много информации о моих родственниках и знакомых. Мне тоже захотелось рассказать о Талице - деревне моего детства — и показать снимки из семейного альбома, которые сделаны моим дядей Адамом Кравченко в 1957 году».

«Часто детство представляется потерянным раем, а ностальгия по нему бывает связана с конкретным местом, — рассказывает Людмила Морозова. — Для меня таким местом стала деревня Талица, где жили мои дедушка и бабушка. Это моя малая родина.

Талица — небольшая деревушка из 20 домов, о которой в своей повести «Шляхи-дороги» вспоминает белорусская писательница Алена Василевич. Деревня встречала всех светлой берёзовой рощей, а за околицей на границе стоял страж — вековой дуб, и начинался, как в детстве казалось, дремучий лес. Наш дом стоял первым рядом с выгоном и берёзовой рощей. До сих пор осталось ощущение утренней свежести, влажной земли, дрожащих веток деревьев, неповторимый дух родного дома.

Про дом

Я открываю калитку, иду к дому — вот веранда, ведро с прозрачной, чистой водой, дальше две комнаты (как говорили две хаты), русская печь, рукомойник, часы с гирей. Кровати, горка подушек, покрытых тонким покрывалом. На окнах герани и бальзамины, занавески с вышивкой. И запахи детства: тёплой истопленной печи, сушёных яблок и грибов, парного молока. Мирно тикают ходики. В углах каждой комнаты — иконы. Бьётся об оконное стекло муха. Петухи заливаются. Клекочут аисты. И кажется, здесь время остановилось.

Односельчане

Односельчане. Все как один доброжелательные и приветливые: Забродские, Керножицкие, Реуты, Березовские, Болвановичи, как сейчас всех их помню. Напротив нашего дома жили Забродские — те, о которых писала в своей повести «Шляхи-дороги» Алена Василевич.

Только в начале 70-х годов в деревню начал ходить рейсовый автобус «Слуцк-Талица» и автолавка. До этого на «тележно-лошадном» транспорте добирались в деревню Мелешки за продуктами и на мельницу — смолотить зерно.

Про учёбу

Талицкая детвора ходила в начальную школу, которая находилась в соседней деревне Липники (Доманщина), и дорога пролегала через поле, которое летом колыхалось пшеницей или льном, а зимой было всё засыпано снегом. Школа состояла из одной классной комнаты, где каждый ряд парт представлял собой отдельный класс. И учитель был один на все четыре класса.

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Летом деревня оживлялась детскими голосами. Весело и шумно проходило лето в деревне: детишек привозили на летние каникулы к дедушкам и бабушкам, приезжали отпускники, кипела летная страда, когда надо было много успеть за короткое лето, которое потом кормило год.

Летние забавы в Талице

Талицкий выгон. Там росли огромные старые берёзы. Кто и когда их посадил, никто не помнит. На одном дереве, где было постоянное гнездо аистов, висели качели, на которых каталось множество детей, но преимущество, конечно, было у нас, всех дедушкиных внуков. Неподалёку был мелиоративный канал, где мы гоняли головастиков. Там же на выгоне паслись коровы, гуси, куры и свиньи. Свиньи в то время ходили на свободном выпасе по деревне, купались в лужах, в грязи, а вечером возвращались к своим дворам.

Выгон был не только пастбищем, но и местом для отдыха и праздников. Здесь отпускники устраивали совместные ужины с кострами, печёной картошкой и жареным на палочках салом. Здесь же организовывались танцы. На выгоне располагались два строения: клуб и кузница. Уже в конце 60-х годов клуб не работал.

Дедушка — последний кузнец Талицы

В кузнице трудился единственный кузнец, которого так никто и не заменил, — Павел Францевич Денисевич. Человек спокойного и уравновешенного характера — мой дедушка. С послевоенного времени и до конца 70-х годов он оставался единственным и последним кузнецом деревни. И коня мог подковать, и сельскохозяйственную технику отремонтировать, а также помогал сельчанам. Сколько занятий было летом: и верхом на лошади я ездила, и коров пасла с дедушкой, и за сеном мы ездили вдвоём. А запах сена — просто замечательный. Дедушка нагружал воз сеном, перетягивал его верёвками, сверху бросал «куфайку», мы забирались на неё и ехали домой. Я, лёжа на стогу сена, смотрела в небо и видела вместо облаков разные фантастические фигуры, которые меняли свои силуэты. И это было увлекательное занятие.

Дедушка выращивал табак, сушил в тени его листья. Уже сухой измельчал не то большим ножом, не то специальным маленьким топориком, а потом крутил из газеты самокрутку и курил так называемый «самосад».

Бабушка

Помню, как моя бабушка Фэля Францевна в маслобойке, которую своими руками смастерил дедушка, вручную взбивала вкусное жёлтое масло из сливок. Работа была, как мне казалось тогда, очень нудная. Детского терпения для этой работы надолго не хватало, и я убегала играть к детям. Ещё бабушка выращивала мак. Это уже после стали запрещать его сажать на огородах, а тогда крупные красивые соцветия росли в каждом палисаднике. Мы высыпали в рот зёрнышки из огромных созревших коробочек. Деревня Талица, к сожалению, вымирающая. Моих родственников там уже никого не осталось. те, с которыми я общаюсь, живут в Слуцке и Старых Дорогах.

Ушли наши дедушки и бабушки, уходят наши родители, уходят отчие дома и целые деревни. На месте выгона и берёзовой рощи теперь поле пшеницы. Нет многовекового дуба, который стоял на границе деревни. Оставшиеся дома в деревне наследники или приезжие используют под дачи.

Один единственный старожил, проживающий постоянно в деревне, — Керножицкий Павел Леонтьевич. Когда-то напротив их дома стоял дом моих родных. Ему в этом году будет 98 лет. Ну, а мы — дети, которые уже сами дедушки и бабушки, — встречаемся в нашей Талице только в дни поминовения усопших".

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