В «Кур'ер» читатели обращаются с разными вопросами, рассказывают о своих жизненных ситуациях, проблемах и о людях. Людмила Морозова написала нам из Гомеля: «Я живу в Гомеле, но статьи из вашей газеты постоянно читаю в интернете. Там я прочла очень много информации о моих родственниках и знакомых. Мне тоже захотелось рассказать о Талице - деревне моего детства — и показать снимки из семейного альбома, которые сделаны моим дядей Адамом Кравченко в 1957 году».

«Часто детство представляется потерянным раем, а ностальгия по нему бывает связана с конкретным местом, — рассказывает Людмила Морозова. —  Для меня таким местом стала деревня Талица, где жили мои дедушка и бабушка. Это моя малая родина.

Талица — небольшая деревушка из 20 домов, о которой в своей повести «Шляхи-дороги» вспоминает белорусская писательница Алена Василевич. Деревня встречала всех светлой берёзовой рощей, а за околицей на границе стоял страж — вековой дуб, и начинался, как в детстве казалось, дремучий лес.

«Танцевали на выгоне». Как жила деревня Талица под Слуцком более 60 лет назад в фотографиях местного жителя
Жители д. Талица, на заднем плане берёзовая роща и здание клуба. Фото: Адам Кравченко
Наш дом стоял первым рядом с выгоном и берёзовой рощей. До сих пор осталось ощущение утренней свежести, влажной земли, дрожащих веток деревьев, неповторимый дух родного дома.
«Танцевали на выгоне». Как жила деревня Талица под Слуцком более 60 лет назад в фотографиях местного жителя
Свадьба моих родителей: в центре моя мама (Денисевич Галина), рядом — папа (Залесский Фёдор). Фото: Адам Кравченко
«Танцевали на выгоне». Как жила деревня Талица под Слуцком более 60 лет назад в фотографиях местного жителя
Свадьба родителей. Так встречали молодых. Фото: Адам Кравченко
«Танцевали на выгоне». Как жила деревня Талица под Слуцком более 60 лет назад в фотографиях местного жителя
Свадьба родителей: вторая слева — моя мама (Галина Денисевич), далее — папа (Залесский Фёдор), Стефания Сущинская (сестра моего отца, из д. Мелешки). Фото: Адам Кравченко

Про дом

Я открываю калитку, иду к дому — вот веранда, ведро с прозрачной, чистой водой, дальше две комнаты (как говорили две хаты), русская печь, рукомойник, часы с гирей. Кровати, горка подушек, покрытых тонким покрывалом. На окнах герани и бальзамины, занавески с вышивкой. И запахи детства: тёплой истопленной печи, сушёных яблок и грибов, парного молока. Мирно тикают ходики. В углах каждой комнаты — иконы. Бьётся об оконное стекло муха. Петухи заливаются. Клекочут аисты. И кажется, здесь время остановилось.

«Танцевали на выгоне». Как жила деревня Талица под Слуцком более 60 лет назад в фотографиях местного жителя
Второй (слева направо) Иван Голуб (Круглое), мои родители, Леокадия Денисевич (мамина сестра), Павел Францевич Денисевич (мой дедушка), Фэля Францевна Денисевич (моя бабушка), Вячеслав Денисевич (мамин брат), Стефания Сущинская

Односельчане

Односельчане. Все как один доброжелательные и приветливые: Забродские, Керножицкие, Реуты, Березовские, Болвановичи, как сейчас всех их помню. Напротив нашего дома жили Забродские — те, о которых писала в своей повести «Шляхи-дороги» Алена Василевич.

Только в начале 70-х годов в деревню начал ходить рейсовый автобус «Слуцк-Талица» и автолавка. До этого на «тележно-лошадном» транспорте добирались в деревню Мелешки за продуктами и на мельницу — смолотить зерно.

«Танцевали на выгоне». Как жила деревня Талица под Слуцком более 60 лет назад в фотографиях местного жителя
Свадебный «кортеж». Отъезд молодых в д.Круглое. Слева направо: Николай Залесский (папин брат), мой дедушка, родители, Михаил Сытько (д.Добранка). Фото: Адам Кравченко

Про учёбу

Талицкая детвора ходила в начальную школу, которая находилась в соседней деревне Липники (Доманщина), и дорога пролегала через поле, которое летом колыхалось пшеницей или льном, а зимой было всё засыпано снегом. Школа состояла из одной классной комнаты, где каждый ряд парт представлял собой отдельный класс. И учитель был один на все четыре класса.

Реклама

Летом деревня оживлялась детскими голосами. Весело и шумно проходило лето в деревне: детишек привозили на летние каникулы к дедушкам и бабушкам, приезжали отпускники, кипела летная страда, когда надо было много успеть за короткое лето, которое потом кормило год.

«Танцевали на выгоне». Как жила деревня Талица под Слуцком более 60 лет назад в фотографиях местного жителя
Новый урожай. Во дворе семьи Забродских. Фото: Адам Кравченко

Летние забавы в Талице

Талицкий выгон. Там росли огромные старые берёзы. Кто и когда их посадил, никто не помнит. На одном дереве, где было постоянное гнездо аистов, висели качели, на которых каталось множество детей, но преимущество, конечно, было у нас, всех дедушкиных внуков. Неподалёку был мелиоративный канал, где мы гоняли головастиков. Там же на выгоне паслись коровы, гуси, куры и свиньи. Свиньи в то время ходили на свободном выпасе по деревне, купались в лужах, в грязи, а вечером возвращались к своим дворам.

Выгон был не только пастбищем, но и местом для отдыха и праздников. Здесь отпускники устраивали совместные ужины с кострами, печёной картошкой и жареным на палочках салом. Здесь же организовывались танцы. На выгоне располагались два строения: клуб и кузница. Уже в конце 60-х годов клуб не работал.

«Танцевали на выгоне». Как жила деревня Талица под Слуцком более 60 лет назад в фотографиях местного жителя
Танцы на выгоне

Дедушка — последний кузнец Талицы

В кузнице трудился единственный кузнец, которого так никто и не заменил, — Павел Францевич Денисевич. Человек спокойного и уравновешенного характера — мой дедушка. С послевоенного времени и до конца 70-х годов он оставался единственным и последним кузнецом деревни. И коня мог подковать, и сельскохозяйственную технику отремонтировать, а также помогал сельчанам.

«Танцевали на выгоне». Как жила деревня Талица под Слуцком более 60 лет назад в фотографиях местного жителя
Родители с гостями, последний (слева направо) — брат моей бабушки Станислав Томашевский
Сколько занятий было летом: и верхом на лошади я ездила, и коров пасла с дедушкой, и за сеном мы ездили вдвоём. А запах сена — просто замечательный. Дедушка нагружал воз сеном, перетягивал его верёвками, сверху бросал «куфайку», мы забирались на неё и ехали домой. Я, лёжа на стогу сена, смотрела в небо и видела вместо облаков разные фантастические фигуры, которые меняли свои силуэты. И это было увлекательное занятие.

Дедушка выращивал табак, сушил в тени его листья. Уже сухой измельчал не то большим ножом, не то специальным маленьким топориком, а потом крутил из газеты самокрутку и курил так называемый «самосад».

Бабушка

Помню, как моя бабушка Фэля Францевна в маслобойке, которую своими руками смастерил дедушка, вручную взбивала вкусное жёлтое масло из сливок. Работа была, как мне казалось тогда, очень нудная. Детского терпения для этой работы надолго не хватало, и я убегала играть к детям. Ещё бабушка выращивала мак. Это уже после стали запрещать его сажать на огородах, а тогда крупные красивые соцветия росли в каждом палисаднике. Мы высыпали в рот зёрнышки из огромных созревших коробочек.

«Танцевали на выгоне». Как жила деревня Талица под Слуцком более 60 лет назад в фотографиях местного жителя
В коляске мотоцикла моя бабушка. Фото: Адам Кравченко
Деревня Талица, к сожалению, вымирающая. Моих родственников там уже никого не осталось. те, с которыми я общаюсь, живут в Слуцке и Старых Дорогах.
Ушли наши дедушки и бабушки, уходят наши родители, уходят отчие дома и целые деревни. На месте выгона и берёзовой рощи теперь поле пшеницы. Нет многовекового дуба, который стоял на границе деревни. Оставшиеся дома в деревне наследники или приезжие используют под дачи.
Один единственный старожил, проживающий постоянно в деревне, — Керножицкий Павел Леонтьевич. Когда-то напротив их дома стоял дом моих родных. Ему в этом году будет 98 лет. Ну, а мы — дети, которые уже сами дедушки и бабушки, — встречаемся в нашей Талице только в дни поминовения усопших".

Если в ваших семейных альбомах есть фотографии прошлых лет, где запечатлены места, которые изменились с течением времени, и местные жители, то присылайте ваши рассказы и фото на info@kurjer.info или оставляйте прямо здесь.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.