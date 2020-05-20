Милиция Беларуси будет предъявлять гражданские иски о защите чести и достоинства своих сотрудников. Об этом рассказал Николай Пасиницкий, заместитель начальника управления по Минску главного управления собственной безопасности МВД.

По его словам, милиционеры во время исполнения своих служебных обязанностей довольно часто вынуждены выслушивать оскорбления от граждан. Обычно они на это не реагируют, списывая на издержки профессии. Однако такой подход нужно менять.

«Принципиальная позиция каждого сотрудника органов внутренних дел в вопросах защиты чести, достоинства и деловой репутации является в настоящих условиях одним из важнейших элементов в поддержании общественной безопасности и охране общественного порядка. Ещё одним действенным способом восстановления нарушенных прав сотрудника, внедряемым нами в практику, является предъявление гражданских исков о защите чести и достоинства и о материальном возмещении морального вреда», — сказал Николай Пасиницкий, передаёт БелТА.

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Он напомнил, что сотрудники МВД при исполнении находятся под особой защитой государства. Белорусским законодательством предусмотрена ответственность за невыполнение законных требований милиционеров и за посягательство на их жизнь, здоровье, честь и достоинство. Многие нарушители общественного порядка не учитывают это и позволяют себе оскорблять сотрудников правоохранительных органов.

СПРАВКА. За оскорбление должностных лиц при исполнении должностных обязанностей, согласно статье 23.5 КоАП, предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 рублей). Наказать могут и за клевету: распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений карается статьёй 9.2 КоАП и влечёт за собой штраф до 30 базовых величин (до 810 рублей).