Новополочанка отдала мошеннику из Слуцка 10 000 рублей за «помощь» в переезде в Израиль

В марте 2019 года жительница Новополоцка решила перебраться на постоянное место жительства в Израиль. Чтобы максимально облегчить себе переезд и дальнейшее устройство, она обратилась в фирму, которая специализируется на решении подобных вопросов.

Подробности рассказали в УВД Витебского облисполкома.

В фирме женщина познакомилась с мужчиной, который якобы также собирался выехать в Израиль. Договорившись лететь вместе, новополочанка передала новому знакомому $ 600 на покупку билетов и бронирование отеля.

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В назначенный день пара приехала в аэропорт «Домодедово», но отправилась на новое место жительства только женщина. Мужчина же вернулся домой.

Прибыв в Израиль, новополочанка поняла, что ни обратного билета, ни забронированного отеля нет. Она обратилась к своему новому знакомому. Тот сослался на непредвиденную накладку. После этого они решили продать автомобиль женщины. Взяться за его реализацию предложил всё тот же мужчина. Он быстро продал иномарку по заниженной цене и вновь стал говорить о том, что с переводом денег возникают очередные проблемы.

Далее под различными предлогами мужчина стал выманивать всё новые и новые суммы. В итоге его долг вырос почти до 10 000 рублей.

После возвращения в Беларусь, в начале этого года, женщина попыталась вернуть деньги, но подозреваемый и слышать ничего об этом не хотел. Более того, он стал угрожать новополочанке. Та обратилась за помощью в милицию.

Сотрудники уголовного розыска Новополоцкого ГОВД выяснили, что потерпевших от мошеннических действий 45-летнего жителя Слуцка как минимум двое. Таким же способом он обманывал ещё одну женщину из Слонима. Следователями возбуждено уголовное дело.