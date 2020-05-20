Ходили в «химзащите» за шампанским и красили ногти зелёнкой. Две многодетные мамы из Слуцка показали, как отвлечься от пандемии

Психологи говорят о том, что многие люди испытывают стресс из-за ситуации вокруг пандемии. И есть рецепт, как выйти из кризисной ситуации, — юмор. И похоже, две многодетные мамы из Слуцка показали, как именно с помощью юмора можно отвлечься от коронавируса.

Случчанки Наталья Нарывская и Алёна Корбут устроили баттл в Instagram, чтобы поднять настроение тем, кто сейчас на самоизоляции. Всё воскресенье, 17 мая, они выполняли непростые и берущие «на слабо» задания. Большинство их подписчиков положительно отреагировали на «движуху», но были и те, кто после отписался от них.

В интервью женскому проекту Lampa девушки рассказали, какие были задания, что предлагали сделать подписчики и какие впечатления остались от баттла.

Посмотреть баттл вы можете у Натальи и Алёны здесь здесь .

«Мы познакомились с Алёной недавно. Она тоже из Слуцка и тоже мама троих девочек. Она живёт в своём доме и худеет, как я. Пообщавшись, мы решили, что нам нужна совместная „движуха“. Время подходящее: многие сидят дома и скучают, грустят», — сказала Наталья Нарывская.

Задания друг для друга они придумывали как сами, так и с помощью подписчиков. От последних задания были «просто чумовые», по словам девушек. Например, сбрить брови, покраситься в розовый, постричься налысо.

Вот такие задания были для Натальи:

облиться холодной водой,

сходить в магазин, выпить молоко и купить пустую бутылку;

разыграть детей;

накрасить ногти зелёнкой и выпить коктейль молодости;

зачитать рэп.

«Задание с походом в магазин для меня было выходом из зоны комфорта, но было весело. Многие смеялись, особенно когда я рассчитывалась за пустую бутылку молока. Когда Алёна пошла в магазин в костюме защиты покупать шампанское, то попала к тому же кассиру, что и я с молоком. А самым тяжёлым заданием для меня оказалось выпить коктейль молодости (одуванчики, соевый соус, огурец и лимон)», — поделилась Наталья.

А вот задания для Алёны:

купить утёнка и поплавать с ним в бассейне;

в защитном костюме пойти в магазин и купить бутылку шампанского;

лечь на два десятка яиц;

прокатить мужа на капоте;

зачитать рэп.

«Мой муж волновался из-за задания — пойти в „противочумном“ костюме в магазин. Он переживал, что охранники скрутят меня. Пришлось успокаивать его, уверять, что я ничего не нарушаю, — рассказала Алёна. — Охват сторис увеличился. Люди много писали, выражали различные эмоции. Но были и те, кто писал гадости, хейтеры есть хейтеры».

Мнение психолога

Марина Чижик, психолог: «Чем помогает юмор в кризисных ситуациях? Ситуация кризиса всегда связана с напряжением, от которого хочется избавиться. Если изменить ситуацию нельзя, можно над ней пошутить. Юмор в кризисных ситуациях помогает посмотреть на ситуацию со стороны, как бы глазами другого человека.

Юмор разряжает напряжённую обстановку. Удачная шутка вызывает смех, а смех провоцирует выделение гормонов радости (эндорфины), которые расслабляют и доставляют удовольствие.

Юмор отвлекает. Неслучайно ленты соцсетей пестрят шутками на тему коронавируса, политики. За счёт этого реакция в виде страха — базового инстинкта самосохранения — становится не такой сильной".