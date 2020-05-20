Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 21 мая. Обзор

Подпишитесь на «Кур'ер» — и его принесут домой!

Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf)

Подпишитесь на газету «Кур'ер»: подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и стоимость подписки можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и стоимость подписки можно узнать Оформить подписку вы можете и в редакции «Кур'ера» (ул. Ленина, 128−4).



Как я была невестой во время пандемии

10 симптомов коронавируса

«Никогда столько не читала о смертях»

Случчане Татьяна и Алексей зарегистрировали брак 25 апреля, в разгар пандемии. Девушка рассказала «Кур'еру», как эпидемия спутала их планы на торжество, какими словами их встретили работники ЗАГСа и почему они не отменили свадьбу.Случчанин Давид Кантровиц перевёл для «Кур'ера» публикацию телеканала CNN о десяти симпто­мах коронавируса, которые появлялись у людей, заразившихся COVID-19. Рассказываем о 10 ключевых признаков того, что вы или близкий вам человек, возможно, заболели COVID-19.

Бросить работу и самоизолироваться, перейти на «удалёнку» и работать дома — для многих это невозможно. «Кур'ер» продолжает публиковать истории случчан, которым каждый день приходится контактировать с десятками и сотнями людей. Случчанка Светлана преподаёт в колледже (по её просьбе имя изменено). Она рассказала, как с появлением корона­вируса поменя­лась её жизнь на работе и в семье, от чего пришлось отказаться.

Как в Слуцке проверяют самоизолированных

Газовый котёл: как и что выбирают

В начале апреля правитель­ство определило, кто подле­жит самоизоляции в Беларуси и какие правила должен выполнять человек на са­моизоляции. Нарушителям этих правил грозит штраф и ответственность, вплоть до уголовной. Корреспондент «Кур'ера» отправился в рейд вместе с участко­вым инспектором ИДН, чтобы посмотреть, как случчане соблюдают правила.

Покупка газового котла — сложный и ответственный процесс. Нужно тщательно продумать, какой газовый котёл лучше для частного дома конкретной площади и требуемых функций, чтобы не разочароваться в покупке и не иметь в дальнейшем проблем с отоплением. «Кур'ер» подготовил топ-5 котлов, которые собрали больше всего положительных отзывов на потребительском форуме.

Виноват, что храбро не умер в плену

Выпускной бал: что осталось от ожиданий

В школьном музее деревни Долгое нет информации о Петре Кучинском. В книге «Памяць» его имя тоже не упомянуто, потому что до сих пор не решено, считать земляка патриотом или предателем. А ведь он задержал и передал Советам изменника Родины генерала Власова. Историю своего дяди Петра Никодимовича Кучинского рассказала «Кур'еру» племянница Нина Адамовна Кучинская.Из-за пандемии выпускники школ Случчины попали, можно сказать, в беспрецедентную ситуацию. Выпускница Марьяна рассказала «Кур'еру» о своих хлопотах во время подготовки к выпускному балу и о том, каким видела свой выпускной раньше и что осталось от этих ожиданий сейчас.