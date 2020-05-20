Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 21 мая. Обзор

Подпишитесь на «Кур'ер» — и его принесут домой!
- Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf)
- Подпишитесь на газету «Кур'ер»: подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию и стоимость подписки можно узнать здесь.
- Оформить подписку вы можете и в редакции «Кур'ера» (ул. Ленина, 128−4).
Как я была невестой во время пандемииСлуччане Татьяна и Алексей зарегистрировали брак 25 апреля, в разгар пандемии. Девушка рассказала «Кур'еру», как эпидемия спутала их планы на торжество, какими словами их встретили работники ЗАГСа и почему они не отменили свадьбу.
10 симптомов коронавирусаСлуччанин Давид Кантровиц перевёл для «Кур'ера» публикацию телеканала CNN о десяти симптомах коронавируса, которые появлялись у людей, заразившихся COVID-19. Рассказываем о 10 ключевых признаков того, что вы или близкий вам человек, возможно, заболели COVID-19.
«Никогда столько не читала о смертях»
Бросить работу и самоизолироваться, перейти на «удалёнку» и работать дома — для многих это невозможно. «Кур'ер» продолжает публиковать истории случчан, которым каждый день приходится контактировать с десятками и сотнями людей. Случчанка Светлана преподаёт в колледже (по её просьбе имя изменено). Она рассказала, как с появлением коронавируса поменялась её жизнь на работе и в семье, от чего пришлось отказаться.
Как в Слуцке проверяют самоизолированныхВ начале апреля правительство определило, кто подлежит самоизоляции в Беларуси и какие правила должен выполнять человек на самоизоляции. Нарушителям этих правил грозит штраф и ответственность, вплоть до уголовной. Корреспондент «Кур'ера» отправился в рейд вместе с участковым инспектором ИДН, чтобы посмотреть, как случчане соблюдают правила.
Газовый котёл: как и что выбирают
Покупка газового котла — сложный и ответственный процесс. Нужно тщательно продумать, какой газовый котёл лучше для частного дома конкретной площади и требуемых функций, чтобы не разочароваться в покупке и не иметь в дальнейшем проблем с отоплением. «Кур'ер» подготовил топ-5 котлов, которые собрали больше всего положительных отзывов на потребительском форуме.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.