Два предприятия в Слуцке используют в своём производстве химически опасное вещество. Что делать, если произошла утечка аммиака

Одним из самых перспективных городов Минской области для беззаботной и полной жизни, безусловно, является Слуцк. Богатая история, вежливые и отзывчивые люди, прекрасное месторасположение делают этот город привлекательным для белорусов.

Существенную часть более чем шестидесятитысячного населения Случчины обеспечивают рабочими местами 23 промышленных предприятия. В числе этих предприятий находятся ОАО «Слуцкий мясокомбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», которые в своём производстве используют химически опасное вещество — аммиак.

Аммиак — бесцветный газ с резким удушающим запахом, легче воздуха, хорошо растворим в воде. При выходе в атмосферу дымит. Для человека аммиак представляет большую опасность при его вдыхании. При остром отравлении аммиак поражает глаза и дыхательные пути, вызывает сильный кашель, удушье, при высокой концентрации паров — возбуждение, бред, возможен смертельный исход. При контакте с кожей появляется жгучая боль, отёк, ожог с пузырями.

К сожалению, в истории современного Слуцка уже был трагический случай аварии с химически опасным веществом. В 2009 году 18 июля произошла утечка около 200 кг аммиака на ОАО «Слуцкий мясокомбинат». Тогда в результате аварии один человек погиб на месте, пятеро были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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На сегодняшний день современное оборудование с множеством степеней защиты сводит к минимуму риск возникновения аварии с химически опасными веществами. Однако мы должны знать, как себя вести и что делать, если вдруг случится беда.

Если в вашем районе произошла авария с химически опасным веществом и это угрожает населению, то будет задействована система оповещения. Вы услышите сигнал «Внимание всем!» и звуки сирен.

Далее:

включите телевизор или радиоприёмник и прослушайте сообщение;

наденьте средства защиты органов дыхания (марлевая повязка, смоченная водой или 5% раствором лимонной или уксусной кислоты (2 чайные ложки на стакан воды), противогаз, средства защиты кожи (плащ, накидка) и покиньте район аварии в направлении, указанном в сообщении по радио (телевидению);

выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте её на улице, примите душ, промойте глаза и носоглотку;

при появлении признаков отравления необходим покой, тёплое питьё (тёплое молоко с минеральной водой или содой), обязательно обратитесь к врачу;

при поражении кожи повреждённый участок необходимо обмыть чистой водой, наложить примочки 5%-ным раствором уксусной или лимонной кислоты; если ядовитые пары попали в глаза, необходимо их промыть водой и закапать 30%-ным раствором альбуцида;

при поражении органов дыхания нужно обеспечить доступ свежего воздуха, тёплые водяные ингаляции (лучше с добавлением уксуса или лимонной кислоты), тепло на область шеи.

Выходить из зоны химического заражения следует в сторону, перпендикулярную направлению ветра. Если из опасной зоны выйти невозможно, останьтесь в помещении и произведите его экстренную герметизацию: плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, уплотните щели в окнах и на стыках рам. При аварии с аммиаком следует укрываться на нижних этажах зданий.