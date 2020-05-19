Случчанка Марина позвонила в «Кур'ер» и рассказала, что, когда ехала в деревню Гороховка, видела на дороге много зайцев. Это были не только взрослые особи, но и маленькие зайчата.

Подобными наблюдениями в эти дни делились ещё два читателя газеты.

Как пояснил «Кур'еру» Юрий Доманский, главный охотовед Слуцкого лесхоза, сейчас стоит холодная погода. Дорожное полотно нагревается больше, чем трава, а в полях и лесах мокро из-за росы и дождей. Поэтому зайцы выходят на дорогу греться и обсыхать.

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«Сейчас должно быть тепло, но по ночам только +2…+4°C. Зайчихи приводят маленьких зайчат греться», — сказал Юрий Доманский.

Охотовед просит водителей быть осторожными на трассе Р23. Сейчас участились случаи ДТП с дикими животными. Юрий Доманский рассказал, что самки оленей рожают телят и мигрируют через трассу. К тому же они отогнали от себя молодняк, который ведёт себя без взрослых не очень осторожно — выбегает на дорогу.