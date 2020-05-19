Традиционных выпускных в школах Слуцка не будет. Аттестаты вручат в торжественной обстановке каждому классу отдельно

«Дата проведения выпускных мероприятий в Слуцке — 10 июня, — сказал Андрей Неделько. — Администрация каждой школы совместно с родительским комитетом решает, в какой форме пройдут торжества, и согласовывает с управлением по образованию.

Нужно учесть, что сейчас действуют предписания по ограничению проведения массовых мероприятий в образовательных учреждениях. Поэтому ученики не будут собираться большими коллективами. Вручение аттестатов пройдёт в торжественной обстановке для каждого класса отдельно. Если торжественная часть будет на улице, то родители смогут присутствовать.

Кроме того, действует ограничение на посещение школ взрослыми, его никто не отменял. Поэтому родителей на торжествах не будет. Если ограничения снимут до 10 июня, то программы мероприятий будут скорректированы.