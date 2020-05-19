Обновляем гардероб в магазине «Все по карману»

В магазине «Все по карману» большое поступление женской, мужской и детской одежды. Большой выбор платьев, блузок, юбок, шорт, джинсов и верхней одежды.

Кроме этого, в магазине «Всё по карману» есть и товары галантереи: кошельки, ремни, сумки, дорожные сумки, зонты. В наличии головные уборы, носки, колготки и нижнее белье.

Также в наличии постельное белье, скатерти, одеяла, коврики, пледы.

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Поступление нового товара в магазин «Всё по карману» каждый понедельник.

Ждём вас по адресу:

г. Слуцк, ул. Ленина, 207 (общежитие спорткомплекса «Дельфин», 1 этаж, центральный вход).

Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 256