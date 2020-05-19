На прошлой неделе «Кур`ер» писал, что восемь жителей Слуцка получили штраф за нарушение самоизоляции. О некоторых из них в милицию сообщили соседи.

Эта публикация вызвала дискуссию среди читателей, собрав полсотни комментариев. Одни убеждены, что белорусов нужно учить гражданской ответственности. Другие считают, что жить нужно по человеческим понятиям.

Мнение слуцкого священнослужителя

Протоиерей Георгий Петровский высказал своё мнение, порассуждав о том, нужно ли сообщать в правоохранительные органы на нарушителей самоизоляции во время пандемии.

«Читаешь, слышишь о таких вещах, когда соседи жалуются на соседей о нарушении режима самоизоляции, и, честно скажу, приходишь в недоумение. Не знаешь, как на это реагировать. Да, он нарушил самоизоляцию, а ты его взял и «заложил». Ну это же сосед, пусть он и безнравственный, безответственный, ни о чём не думает, но твой сосед. Время эпидемии пройдёт, а соседу и тебе, если, конечно, оба выживете, и дальше жить. Пусть даже «настучали» и анонимно, узнать, кто позвонил, труда не составит.

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Неужели тот сосед, который так бдит о здравии окружающих, никогда ничего не нарушает? И у него чистая совесть и она ни в чём его не обличает? Штраф огромный. Сосед его заплатит и всю оставшуюся жизнь будет «молиться» за донёсшего на него…

Я ни в коем случае не оправдываю нарушителя. Однозначно, он поступил, мягко говоря, нехорошо. И здесь не знаю, что и написать. Не факт, что завтра я не попаду на самоизоляцию и что послезавтра её не нарушу. Всё может быть. Не исключаю.

Тогда, следуя своим же рассуждениям, возникает вопрос: а как же быть, когда сосед нарушает самоизоляцию? Если я позвоню и пожалуюсь на него, ему влепят штраф. И мало того, мы станем врагами на всю жизнь. Он и его семья перестанут со мной здороваться, разговаривать, даже смотреть в мою сторону. И мне придётся с этим жить. Вот и думай, что делать, как тут поступить?"

Всё правильно делают, нужно быть ответственным

Анна Винникова: «Остаётся только надеяться, что, почитав этот пост и комментарии, в которых навесили нелицеприятных ярлыков „заложил“, „стукач“, „донёс“, кто-то не струсит и не смалодушничает. А просто возьмёт и спасёт чьи-то жизни. Просто позвонит. И будет чувствовать себя правым при этом. И не испугается. <…> Заразный человек может кого-то убить. Знающий об этом, но промолчавший, становится пособником возможных убийств. Всё! О чём тут рассуждать? Убивать, пусть даже и по неосторожности, плохо. Жить надо с чистой совестью. Пусть даже это не всегда легко и кто-то перестанет здороваться».

Дарья Токарева: «Ну убил сосед пару-тройку человек, подумаешь, это же сосед. Не закладывать же его плохому-нехорошему милиционеру. И ничего страшного, что он заразный, выйдет погулять ещё пару раз и заразит ещё кого-то. А кто-то из заболевших обязательно умрёт. Главное — добрососедские отношения, конечно, а не жизни каких-то незнакомых людей. И, конечно, милиционерам не дать штрафами поживиться — это вообще святое. Так и живём. И лучше жить не станем, пока ответственности не научимся. <…> Если человек к самоответственности не приучен, тогда и приходится приучать. А если совсем безответственный, то принуждать».

Александр Корзун: «Правильно сосед (ка) сделал (а). Есть такое понятие, как гражданская ответственность. Человек расписку дал, что не будет нарушать. Его оставили жить в обществе с условием, что „он не будет подвергать риску окружающих“. Можно было и принудительно изолировать. Если бы не „стукачество“ соседей, в Германии до сих пор бы помои из окон выливали на улицу».

Опыт Германии и библейский подход

Татьяна Филиппи: «Очень мне нравится подход в Германии. Один сосед во дворе дома ремонтирует свою машину. Второй сосед, увидев, вызывает на него полицию и получает 10−20 евро вознаграждения, потому что самостоятельно производить ремонт запрещено. Так вот, сосед-„доносчик“, в силу менталитета, делает это не за деньги, а просто потому, что сосед-мастер может отремонтировать так, что убьёт кого-то или покалечит. А деньги это так, бонус. Главное — предотвратить даже предполагаемые возможные последствия. И да, они будут по-прежнему здороваться. /…/ Кто-то должен взять на себя ответственность, так пусть это буду я! Если мои прекрасные соседи донесут на меня за нарушение режима самоизоляции — мы правда перестанем здороваться, потому что мне будет так стыдно перед ними за свою глупость, что я просто перестану попадаться им на глаза».

Протоиерей-Георгий Петровский: «Поймите простую вещь: так как я священник Православной церкви, человек, который верит в Иисуса Христа, то в жизни повседневной всегда должен руководствоваться Евангелием. Моё восприятие и отношение к „соседям“ идёт прежде всего через призму христианства. Так вот, анализируем. К Иисусу Христу привели блудницу и сказали, что по Закону её нужно побить камнями. На что Иисус Христос ответил словами, теперь уже известными всему миру: „Кто без греха, первый брось в неё камень“. Евангелие говорит, что почему-то никто не бросил и все разошлись. А соседка, позвонившая в милицию, бросила камень. Она, выходит, без греха. Второй момент. В Евангелии написано, что перед тем, как достать маленький сучок в глазу брата твоего, нужно сначала достать бревно со своего глаза. И ещё интересный момент. В духовной литературе написано, что перед тем, как сделать замечание другому человеку, необходимо испытать своё сердце, понять, что им движет: любовь, желание помочь или желание поставить на место, наказать, унизить, показать „кузькину мать“. И вот если действительно тобой движет любовь, делай то, что наметил, а если любви нет — лучше этого не делать. Чем руководствовалась соседка, известно только ей. Ещё маленькая деталь: если она всё делала по любви, то логически можно предположить, что она уговаривала соседа сидеть дома. Объясняла, с любовью, как нехорошо нарушать режим. Это просто рассуждения. И интересно, позвонил ли бы Христос и сообщил, куда следует, что кто-то нарушает предписания?»

Другие мнения

Ольга Гаврильчик: «А почему бы не жить, смотря в первую очередь на себя? Заниматься собой, своей семьёй, своим домом? Нести ответственность за себя, навести порядок в себе, в своём пространстве и только потом, если в этом действительно есть необходимость, пытаться переделать окружающих и мир?»

Изабелла Нестеренко: «Ничего странного. Соседи стучали на соседей и во времена Сталина, зная, что соседа заберут и он уже не вернётся. Это ментальность такая. <…> Хотя такое не только в Беларуси. Это практически везде. В США так вообще пышным цветом. Я, кстати, всё время порываюсь донести на соседа и его сборища. А с другой стороны… Ну, молодёжь. Собираются, пьют, гуляют. Так это возраст у них такой».

Дмитрий Хромых: «Пора бы уже определить, мы живём по законам или по понятиям».

Александр Лещенко: «Когда чиновники и служащие не живут по законам, по чём должны жить люди?»

Black-Vadimka Star: «И с каких это пор больной вирусом человек попал под статью домашнего ареста? Он вам заключённый? И почему больные должны отчитаться, если вируса нет и всё это психоз?»