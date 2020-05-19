В Слуцком Красном Кресте изменился телефон. Какую помощь можно получить от волонтёров

Во время распространения коронавируса волонтёры Слуцкого отделения Красного Креста присоединились к оказанию помощи пожилым людям, которые вынужденно оказались на самоизоляции.

«Волонтёры оказывают помощь по доставке продуктов и лекарств пожилым одиноким людям и инвалидам, которые не могут выйти из дома, — рассказала Татьяна Данилович, председатель Слуцкого отделения Красного Креста. — Мы работаем совместно с Центром социального обслуживания населения, на «горячую линию» которого поступают заявки от пенсионеров, а также жители обращаются непосредственно к нам.

Просьбы бывают разные: одна женщина-инвалид попросила помочь посадить картошку. Мы вовлекаем в работу первичные молодёжные организации волонтёров. Они всегда приходят на помощь.

Кроме того, случчане передают в Красный Крест одежду и предметы первой необходимости для нуждающихся. Мы работаем в прежнем режиме. Недавно у нас изменился номер телефона — 2 56 90".

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