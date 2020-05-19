«Когда забивают голы, они обнимаются!» Иван Ургант в своём вечернем шоу пошутил про белорусский футбол (видео)

Вечером в понедельник, 18 мая, в эфире «Вечернего Урганта» поговорили о белорусском футболе. О спорте шоумен заговорил в контексте пандемии коронавируса и карантина, точнее выхода из него, пишет kp.by.

Ранее в немецкой «Бундеслиге» возобновились игры сезона, но с ограничениями для футболистов: без рукопожатий, объятий и плевков.

Иван Ургант пошутил, что мир начинает выходить из карантина и первыми возобновили работу самые жизненно необходимые отрасли — чемпионаты по футболу. Так, ведущий рассказал о старте Бундеслиги и о том, как в отсутствии болельщиков заполняют стадионы: кто-то картонными макетами, а кто-то надувными куклами.

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— Друзья, я уверен, никто не будет смотреть Бундеслигу. Потому что сейчас весь мир подсел на белорусский футбол. А с него невозможно слезть! — подчеркнул Иван Ургант. — Мить, ты за кого болеешь?

— Торпедо «БелАЗ»! — ответил Дмитрий Хрусталёв.

— Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»! — заявил шоумен.

— Ёу, хороший середнячок, — пояснил разбирающийся в белорусском футболе соведущий.

— Самое главное, мне не важны голы. Меня волнует, когда забивают голы, происходит удивительная вещь. Они обнимаются! Представляешь, обнимаются?! Это потрясающе, — сказал Иван Ургант.