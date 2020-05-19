Стоимость экспресс-теста на коронавирус равна 10 рублям. Очередная поставка в Слуцк ожидается уже на этой неделе

В Слуцкую больницу 11 мая передали 500 экспресс-тестов на антитела к COVID-19. Как сообщается на сайте Слуцкой ЦРБ, их общая стоимость — 5185 рублей. То есть один экспресс-тест стоит 10,37 рубля.

В еженедельном отчёте указано, что тесты передал Минский областной противотуберкулёзный диспансер.

Ранее министр здравоохранения Владимир Караник говорил, что в ближайшее время сделать экспресс-тест на антитела к COVID-19 сможет каждый желающий белорус. На тот момент стоимость теста министр оценил в $ 4,2.

Когда новая партия

Напомним, что на этой неделе в Слуцкую больницу должна поступить очередная партия экспресс-тестов. Предварительно поставка ожидается в четверг-пятницу. Сколько на этот раз будет передано тестов, пока неизвестно.

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В публикацию внесены изменения в 18.20.