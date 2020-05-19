Когда в Беларуси можно будет снять наличные в кассе магазина

Возможность получать наличные через кассу будет вводиться в Беларуси поэтапно. С 5 июня новое правило начнёт действовать в сельской местности и малых городских поселениях, а с 1 января 2022 года — на всей территории Беларуси.

Об этом говорится в совместном постановлении правительства и Нацбанка Беларуси, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

С 5 июня 2020 года получить наличные можно будет от юрлиц и ИП, реализующих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги на территории сельской местности, малых городских поселений, территории вне населённых пунктов через кассовое оборудование, подключённое к системе контроля кассового оборудования.

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Под малыми городскими поселениями подразумеваются посёлки городского типа и города со среднегодовой численностью населения более 2 тысяч человек, но не больше 10 тысяч человек.

Лимит одной операции — до 5 базовых величин включительно.