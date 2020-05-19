Большое обновление товара в магазине «Смешные цены»

Посмотрите, какой товар завезли в магазин «Смешные цены».

В магазин «Смешные цены» поступила мужская и женская одежда в широком ассортименте. Майки, блузки, юбки, платья, шорты, джинсы и верхняя одежда разных цветов, размеров для всей семьи. Есть и обувь.

В «Смешных ценах», кроме одежды и обуви, вы можете приобрести и товары галантереи: кошельки, ремни, сумки, дорожные сумки, зонты. В наличии шапки, шарфы, перчатки, постельное белье, скатерти, одеяла, подушки, коврики, пледы.

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Новую одежду и обувь привезли и в магазин «Всё по карману».

«Всё по карману» и «Смешные цены» приглашают за покупками.

Наш адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 8 (рядом с фабрикой художественных изделий) остановка «Друкарня».

График работы:

С понедельника по воскресенье — с 9 до 19 часов.

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 256