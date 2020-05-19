Слуцкой больнице подарили аппарат ИВЛ за 40 000 рублей (!). Чем ещё помогают предприятия и люди

В медучреждения продолжает поступать спонсорская помощь. На этот раз в Слуцкую больницу передали новый аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Стоимость аппарата — 40 тысяч 710 рублей.

Спонсорскую помощь оказало СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ». Об этом сообщается на сайте Слуцкой ЦРБ.

Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, не сообщил точное количество оборудования для искусственной вентиляции лёгких. Он отметил, что их достаточное количество для пациентов больницы.

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Предприятия и физлица перечисляют деньги

На благотворительный счёт Слуцкой больницы регулярно поступают денежные переводы.

Так, на прошлой неделе Слуцкий КХП и Слуцкий сахарорафинадный комбинат перечислили по 2000 и 5000 рублей соответственно. Физлица перечислили по 120 и 330 рублей.

По данным на 18 мая, остаток на благотворительном счёте больницы составляет 14 205 рублей.

Бытовая техника и средства индивидуальной защиты

Помощь медикам поступает разная. К примеру, Слуцкое районное объединение профсоюзов передало больнице бытовую технику. В их числе — две стиральные машины, три утюга, три электрических чайника и микроволновая печь.

Ранее Слуцкий мясокомбинат передал медикам 1000 банок тушёнки. А Слуцкий КХП начал бесплатно кормить горячими обедами работников инфекционных отделений.

Кроме того, организации и простые граждане продолжают передавать медикам средства индивидуальной защиты.

Читатели «Кур`ера» откликнулись и на предложение пациентки инфекционного отделения Слуцка, которая написала, что медработникам нужны памперсы. Всю неделю случчане приносили их в редакцию. В понедельник, 18 мая, первая партия была передана в больницу.

Медики говорят, что впереди ещё недели работы в таком режиме, и благодарят жителей Слуцка и предприятия за оказанную помощь.

Как помочь

Если у вас есть желание и возможность помочь, вы можете приносить средства индивидуальной защиты в редакцию «Кур`ера». Мы находимся по адресу: ул. Ленина, 128−4. Редакция открыта с 9 до 17 часов каждый рабочий день. Однако она работает и по вечерам, но тогда визит лучше согласовать по телефону (+375 29) 250 91 99.

Также в начале апреля был открыт благотворительный счёт Слуцкой ЦРБ.

Реквизиты:

УЗ «Слуцкая ЦРБ»

УНП 600 043 962

Р/С BY30 AKBB 3642 0433 4153 8660 0000

ЦБУ № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк»

Слуцк, ул. Чехова, 22, AKBB BY2Х.

Чтобы оказать безвозмездную (спонсорскую) помощь, юрлица и ИП должны заключить договор предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. Образец договора можно скачать здесь.

Адрес электронной почты Слуцкой ЦРБ: info@slсrb.by.

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