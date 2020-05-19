19 мая отмечается 98-я годовщина образования самой массовой детской организации Советского Союза — пионерской. Во времена СССР пионеры были «всегда готовы» помогать, спасать, защищать, то есть делать хорошие дела. Вот об этих делах мы и просим рассказать участников конкурса «Моё пионерское детство».

Присылайте ваши ретро-фотографии в пионерских галстуках и короткие истории из своего пионерского прошлого.

Что надо сделать