19 мая отмечается 98-я годовщина образования самой массовой детской организации Советского Союза — пионерской. Во времена СССР пионеры были «всегда готовы» помогать, спасать, защищать, то есть делать хорошие дела. Вот об этих делах мы и просим рассказать участников конкурса «Моё пионерское детство».
Присылайте ваши ретро-фотографии в пионерских галстуках и короткие истории из своего пионерского прошлого.
Что надо сделать
- Материалы на конкурс присылайте на электронный адрес vika@kurjer.info. Или загружайте в альбом в vk.com/kurjer.
- Не забудьте указать свои ФИО и номер телефона.
- Истории и фото принимаются до 25 мая включительно.
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.