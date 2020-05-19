В Слуцке стартовала продажа квартир в новостройке «на Чехова». Рассказываем про цены и преимущества

Стартовала продажа квартир от застройщика ООО «Концепция Уюта» в новом жилом комплексе в микрорайоне «Чехова» с видом на храм в честь преподобного Паисия Святогорца. Ввод дома в эксплуатацию запланирован в сентябре 2020 года.

Пятиэтажная новостройка расположена по ул. Ивановского, У-74. В доме всего 60 квартир с эргономичными планировками. Площадь

1-комнатной квартиры составляет 46,76 м²,

2-комнатной — 58,29 м² и 58,76 м²,

3-комнатной — 79,54 м².

Высота помещения — 2,6 м.

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Придомовая территория: автостоянка, велобокс, площадки

Возле дома есть автомобильная стоянка на 61 парковочное место и велобокс на 30 мест. На придомовой территории предусмотрены детская площадка и площадка для активного отдыха. Проложена сеть пешеходных дорожек и тротуаров, широкие проезды для автомобилей. Во дворе установлены фонари. А сама территория озеленена: высажены деревья и декоративные растения.

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Что находится рядом

Рядом с ЖК находятся несколько магазинов, банковское и почтовое отделения, ресторан «Сорренто». В микрорайоне работает школа № 11 и два детских сада. Автобусная остановка находится в пяти минутах ходьбы. В двух километрах от дома расположен ТЦ «Европарк». Поблизости есть выезд на улицу Магистральную и автодорогу Р23.

Что входит в стоимость квартиры

Продажа квартир осуществляется без отделочных работ. В стоимость входит установка унитаза, приборов учёта электроэнергии, горячей и холодной воды, тепла, а также входных стальных дверей. На окнах и балконных дверях установлены стеклопакеты. Лоджии остеклены витражами. В местах общего пользования выполнена внутренняя отделка.

Цена и скидки

Стоимость одного квадратного метра составляет 1 700 рублей для граждан, не состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. Эта цена без скидки. А они есть:

• скидка 10% от стоимости квартиры (1 530 рублей за м²) при 100% оплате в течение 10 банковских дней с даты регистрации его в Слуцком райисполкоме;

• скидка 7% от стоимости квартиры (1 581 рублей за м²) при 50% оплате в течение 10 банковских дней и остаток в течение 60 календарных дней с даты регистрации его в Слуцком райисполкоме;

• скидка 3% на квартиры на 5-м этаже.

Кредитование граждан осуществляет Банк БелВЭБ по программе кредитования «Дружная будоўля» под 9,99% годовых в рублях (процентная ставка первого года).

Купить квартиру можно при условии 100% единовременной оплаты. Также покупатели могут оформить рассрочку на выгодных условиях. Реализация квартир осуществляется путём заключения договора долевого строительства с регистрацией его в Слуцком райисполкоме. Узнать подробности о ЖК и покупке квартир можно по телефону А1 (+375 29) 321 55 55 (Владимир).