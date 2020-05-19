На общественное обсуждение вынесена новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. В ней среди прочего предусмотрено изменение штрафов по некоторым «водительским» статьям.

TUT.BY посмотрел, как предлагают наказывать за нарушение ПДД в будущем, и рассказывает о самых значимых изменениях.

Водителей смогут штрафовать за превышение средней скорости

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Одно из значительных изменений, которые предлагают разработчики новой редакции документа, касается ответственности за превышение скорости.

Размер штрафов в случае, если превышение составляет от 10 до 20 км в час и от 20 до 30 км в час не изменился. Как и раньше, в первом случае водитель заплатит за это до 1 базовой величины, во втором — от 1 до 3 базовых.

А вот дальше предлагается новая градация нарушений.

Действующий КоАП предполагает штраф за превышение скорости на 30 км в час и более в размере от 3 до 10 базовых. В новом кодексе предлагают за превышение скорости от 30 до 40 км в час штраф от 5 до 10 базовых. Если же нарушитель превысит скорость на 40 км в час и более, то ему будет грозить штраф от 10 до 15 базовых величин.

Таким образом, максимальные штрафы для лихачей вырастут.

Кроме того, если в действующем КоАП предусмотрены отдельные штрафы для тех, чьи нарушения зафиксировали камеры, то в вынесенной на общественное обсуждение редакции этого нет.

Напомним, сейчас по «письму счастья» штраф за превышение скорости на 20−30 км в час составляет 2 базовые, если скорость превышена на 30−40 км в час, то штраф составляет 4 базовые, если больше чем на 40 км в час — 6 базовых.

При этом проектом КоАП предусмотрена возможность штрафовать водителей за превышение средней скорости движения на определенном участке. Если говорить просто: расстояние, которое проедет машина, разделят на время, за которое она его преодолела. Время зафиксируют камеры. Напомним, еще в начале года говорилось, что «камеры средней скорости» тестируют и они готовы к работе. Предполагается, что такая система исключит ситуации, когда нарушители снижают скорость только перед радаром.

Лихачей перестанут лишать прав?

Действующий КоАП предусматривает наказание для повторников: если второй раз попались инспектору за превышение скорости на 20 или более км/ч, грозит штраф от 5 до 15 базовых или лишение прав на срок до года.

В новой редакции кодекса такой нормы уже нет. Но, напомним, лишиться прав можно будет, «заработав» штрафные баллы за нарушения. Правда, максимальный срок лишения в этом случае составит полгода.

Градации опьянения для тех, кто за рулем

Еще летом прошлого года ГАИ выступила с инициативой ужесточить наказание за «пьяную езду». Новая редакция кодекса предусматривает градацию алкогольного опьянения водителя.

Первая ступень — до 0,8 промилле алкоголя — предполагает штраф 100 базовых с лишением прав на 3 года. Сейчас наказание составляет от 50 до 100 базовых с лишением прав на 3 года.

Вторая ступень — от 0,8 промилле и более. Таким водителям будет грозить штраф в 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет.

Выпил после ДТП — лишишься прав на 5 лет

Ужесточения коснулись и еще одной ситуации. Сейчас, если водитель стал участником аварии и выпил спиртное до освидетельствования, ему грозит штраф от 50 до 100 базовых и лишение прав на 3 года.

Проект кодекса предусматривает, что за такой поступок будет штраф в размере 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет.

Стоит отметить, что применение норм этой статьи на практике было не всегда однозначным. AUTO.TUT.BY писал об историях, когда после мелких ДТП, например задел машину на парковке, водители разъезжались, а затем второй участник аварии вызывал ГАИ. В итоге первый водитель лишался прав, даже если вечером выпил дома бокал вина.

Что еще нового может ждать водителей

В случае принятия действующей редакции уменьшатся штрафы для тех, кто ездит без «автогражданки». Сейчас за это грозит штраф от 3 до 5 базовых, предлагается — от 1 до 3 базовых.

Исчезнет понятие повторности для тех, кто ставит машину в неположенном месте: раньше за это грозил штраф — 2 базовые величины. Но так же, как и в случае с повторным превышением скорости, заядлые нарушители будут просто «зарабатывать» штрафные баллы.

За езду без техосмотра теперь можно будет получить только штраф (от 1 до 3 базовых). Раньше в списке санкций было еще предупреждение и повторность. И первое, и второе хотят отменить.

Напомним, принять участие в общественном обсуждении нового КоАП и высказать свои замечания и предложения можно с 18 по 27 мая на правовом форуме. О других новшествах кодекса можно прочитать здесь.