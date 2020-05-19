Жительница Слуцкого района заявила милиции, что у неё украли $ 26 000 и € 20 000. Оказалось, она скрывала от мужа страшную тайну

В пятницу, 15 мая, в Центральное РУВД Минска поступило сообщение: на авторынке покупательница автомобиля перед сделкой обнаружила пропажу денег. Она приехала в Минск с мужем. С её слов, из сумки украли $ 26 000 и € 20 000. Но, как выяснили сыщики, приехавшие на место, что на самом деле преступление не совершалось.

Женщина — предприниматель. Во время разбирательства она призналась, что позвонила в милицию, чтобы скрыть правду от мужа, с которым приехала на авторынок. Долгое время случчанка обманывала своего супруга. Она говорила ему, что регулярно откладывает деньги, заработанные в коммерции. В реальности же доходы тратила на личные и семейные нужды. Но не говорила этого мужу, чтобы его не расстраивать.

— Супруги приехали в Минск, чтобы не только купить машину, но и внести задаток на покупку квартиры для дочери. Накануне поездки было решено пересчитать деньги. Под предлогом того, что это могут увидеть соседи, женщина попросила мужа завесить шторы и погасить свет. На самом деле это делалось для того, чтобы он не заметил подмену — вместо подлинной валюты женщина пересчитывала сувенирные евро и доллары, которые она несколько лет назад покупала для выкупа невесты на свадебном конкурсе, — рассказали в Центральном РУВД Минска.

Уже на авторынке, пока муж разговаривал с продавцом, женщина тайком достала из сумки сувенирные деньги и спрятала их. Уже после этого сообщила о хищении.

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Так как все обстоятельства были установлены до принятия заявления о преступлении, в отношении случчанки составили административный протокол «за заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией». Сейчас женщина ожидает суда. Ей грозит штраф до 15 базовых величин.

В МВД напомнили, что при обращении в органы внутренних дел с заявлением о преступлении человек предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, о чем делается соответствующая отметка в заявлении.