Insta-рецепт. Как приготовить хот-доги на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как сделать домашние хот-доги на слуцких дрожжах (Interferm).
Для теста:
Ингредиенты
- тёплое молоко — 400 мл;
- растительное масло — 100 мл;
- сахар — 1 ст.л.;
- соль — ½ ст.л.;
- сливочное масло — 1 ст.л.;
- дрожжи свежие — 25 г;
- мука — 4 стакана или чуть больше (зависит от муки);
- яйцо — 1 шт.
Начинка:
- мясной фарш — 600 г;
- репчатый лук;
- специи, соль;
- растительное масло для смазывания колбасок.
Овощной салат: капуста, огурцы, укроп, сметана, соль.
Приготовление
Процесс приготовления смотрите в видео.
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Советы:
- В мясной фарш можно добавить помидоры, болгарский перец и любимую зелень.
- Соус можно сделать горчичный с цитрусовой ноткой, овощной салат — с маринованным красным луком или с рукколой, шпинатом, айсбергом.
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