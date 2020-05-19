Insta-рецепт. Как приготовить хот-доги на слуцких дрожжах

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Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как сделать домашние хот-доги на слуцких дрожжах (Interferm).


Ингредиенты

Insta-рецепт. Как приготовить хот-доги на слуцких дрожжах
Фото: Амина Палазник
Для теста:

  • тёплое молоко — 400 мл;
  • растительное масло — 100 мл;
  • сахар — 1 ст.л.;
  • соль — ½ ст.л.;
  • сливочное масло — 1 ст.л.;
  • дрожжи свежие — 25 г;
  • мука — 4 стакана или чуть больше (зависит от муки);
  • яйцо — 1 шт.

Начинка:

  • мясной фарш — 600 г;
  • репчатый лук;
  • специи, соль;
  • растительное масло для смазывания колбасок.

Овощной салат: капуста, огурцы, укроп, сметана, соль.

Приготовление

Процесс приготовления смотрите в видео.

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Советы:

  1. В мясной фарш можно добавить помидоры, болгарский перец и любимую зелень.
  2. Соус можно сделать горчичный с цитрусовой ноткой, овощной салат — с маринованным красным луком или с рукколой, шпинатом, айсбергом.

Больше вкусных рецептов ищите в Instagram Амины.

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