Выпускной бал во время пандемии. Что осталось от ожиданий у школьницы из Слуцка

Из-за пандемии выпускники школ Случчины попали, можно сказать, в беспрецедентную ситуацию. Выпускница Марьяна рассказала «Кур'еру» о своих хлопотах во время подготовки к выпускному балу и о том, каким видела свой выпускной раньше и что осталось от этих ожиданий сейчас.

«Казалось, что это будет что-то грандиозное»

«В детстве мне всегда казалось, что выпускной — это что-то грандиозное. Я думала, что он должен быть почти как свадьба. Чтобы были дорогие вещи, рестораны, шик кругом. Сейчас у меня более приземлённые мысли о выпускном. Это не кажется таким уж невероятным. Я понимаю, что это больше грустный праздник. С каждым годом время пролетало всё быстрее. Жаль, что я только на последнем году обучения поняла, что так же быстро пролетало и моё детство.

Как нашла то самое платье

Наверное, самой сложной частью при подготовке было понять, чего я хочу. И найти не только платье и подобрать причёску, но и подходящие украшения к ним. Было потрачено много нервов и денег, но всё-таки я нашла свой идеальный образ. Я рада, что моя детская увлечённость пышными бальными платьями прошла, потому что ходить в нём было бы проблематично.

На просьбу корреспондента «Кур'ера» показать платье она рассмеялась и ответила отказом (мол, невесты перед свадьбой тоже не показывают). Но подробно рассказала о материальной стороне подготовки.

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Я была уверена, что куплю своё платье не в Слуцке. Собиралась объездить кучу магазинов, но вышло всё наоборот — покупка была спонтанной. Я купила платье в слуцком магазине. Приходя туда ещё в детстве, я рассматривала витрины и ждала момента, когда вырасту и смогу что-нибудь примерить.

И вот как-то раз мы с мамой зашли туда, как говорится, просто посмотреть /…/.

Другие расходы

Что сейчас происходит в школе

Когда искала туфли, просмотрела столько разных магазинов, что уже и не помню, где купила. На макияж и причёску я записалась ещё в конце августа прошлого года. Получилось сэкономить только на ногтях, потому что делаю их сама. Из аксессуаров: сумка, ещё в планах купить украшения. Конечно, в затраты на выпускной входят ещё музыканты, цветы, фотограф. /…/

Я безумно ждала выпускной вечер, до конца школы осталось совсем немного. Все уже на нервах, в школе мы готовим выпускной бал, репетируем линейку, на днях должен приехать фотограф, чтобы сделать фотографии на альбом.

Но как жаль, что в связи с пандемией коронавируса всё это может «обломаться». Нам не говорят точно, будет у нас выпускной или нет, многие девочки из класса поэтому не могут купить себе наряды.

Уже отменили шествие выпускников, ограничили время линейки, перенесли ЦТ на две недели позже, также перенесли подачу документов в университетах. В общем, поступать мы будем всё лето.

«Обидно не за деньги, а за воспоминания»

Сразу меня расстраивало то, что так много сил и денег было на это потрачено, а в мире сейчас творится не пойми что. А сейчас я понимаю, что обидно даже не за деньги, а больше за воспоминания и время, проведённое с моими одноклассниками.

Хочется весело и без страха за жизнь провести этот день, этот вечер. Я не хожу сейчас в школу, не вижу своих одноклассников, не знаю, как пройдёт ЦТ и выпускной. Всё это немного пугает и тормозит жизнь. Не так я планировала встретить новый этап моей жизни. В некоторых моментах не верится, что всё это происходит сейчас с нами, а не где-то в телевизоре и на другом конце земли".

Обновлено в 9.56. В публикацию внесены изменения по причинам этического характера