Какие симптомы COVID-19 чаще всего наблюдаются у детей? В каком возрасте наиболее восприимчивы дети? Кто в зоне риска? Может ли ребенок быть переносчиком вируса? На эти и другие вопросы ответили белорусские медики в рамках Республиканской научно-практической интернет-конференции «COVID-19 в детском возрасте».

Коронавирус у детей наблюдается реже, но нельзя сказать, что дети не болеют COVID-19, отмечает Оксана Романова, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет», главный внештатный специалист по детским инфекционным болезням Минздрава.

— Дети всех возрастов могут заразиться коронавирусом. У них болезнь обычно протекает легче, чем у взрослых, но тяжелые формы тоже встречаются, и никто их не исключает. В России до 7% диагностированного COVID-19 приходится на детский возраст, во Франции — до 5%.

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Центр по контролю и профилактике заболеваний в США предоставил более широкие данные: 59% от общего количества заболевших детей — дети в возрасте от 10 до 17 лет, дети до 1 года составляют 15%, от 5 до 7 лет — 15%, от 1 года до 4 лет — 11%. Получается, что дети старше 10 лет болеют коронавирусом чаще, но медики подчеркивают, что точное количество переболевших детей установить невозможно из-за того, что многие переносят вирус бессимптомно.

Симптомы коронавируса у детей

Симптомы коронавирусной инфекции у детей такие же, как у взрослых. Самыми распространенными симптомами COVID-19 у детей являются лихорадка и кашель, говорит специалист.

— По данным США, у 56% заболевших детей наблюдалась лихорадка, у 54% был кашель, а одышка зафиксирована только у 13%. Большинство детей (73%) имели один из этих симптомов. У детей раннего возраста иногда наблюдается острый респираторный синдром, который может проявляться только одним единственным симптомом — лихорадкой.

Для сравнения Оксана Романова приводит также статистику Китая. В Ухане у 19% заболевших коронавирусом детей наблюдалась инфекция верхних дыхательных путей, у 42% — лихорадка, у 49% был кашель, у 46% — покраснение горла. У некоторых детей болезнь проявлялась также диареей и рвотой. У 16% детей, которые стали участниками исследования, болезнь протекала бессимптомно.

У детей реже, чем у взрослых наблюдаются озноб, головная боль, потеря запаха и вкуса.

Кто в группе риска?

В мире зарегистрированы также случаи тяжелого течения болезни у детей, в том числе с летальным исходом, говорит Оксана Романова.

— Большинство детей, конечно, переносят вирус в легкой или средней форме, но дети, имеющие тяжелую сопутствующую патологию, подвергаются большему риску в развитии тяжелого заболевания. Нужно быть особенно осторожными детям с хронической сердечной недостаточностью, в том числе с врожденными пороками сердца, с хроническими легочными заболеваниями, с нервно-мышечными заболеваниями, а также с сахарным диабетом первого типа.

Недоношенность и тяжелое ожирение также могут сказываться не в пользу ребенка.

Как часто дети с COVID-19 нуждаются в госпитализации?

Медики ссылались на опыт других стран и сделали вывод, что лишь небольшое количество детей нуждаются в экстренной медицинской помощи. Вот данные отдельных исследований.

— В США из 2572 случаев лабораторно-подтвержденного COVID-19 у детей интенсивная терапия потребовалась 2% пациентов. В Китае трое детей из 171 с подтвержденной инфекцией нуждались в интенсивной терапии, один ребенок с сопутствующими заболеваниями умер. В Ломбардии (Италия) четыре пациента до 20 лет из 1591 (то есть менее 1%) находились в отделениях интенсивной терапии.

При этом все дети, имеющие хронические заболевания, пневмонию и ухудшение состояния должны быть госпитализированы, считает Оксана Романова.

— Дети с лихорадкой, кашлем, фарингитом и другими респираторными симптомами должны оставаться дома, если у них нет хронический заболеваний, которые увеличивают риск развития тяжелой болезни. Требуется госпитализация детей, которые имеют болезни нижних дыхательных путей, то есть пневмонию, хронические заболевания.

Также ребенок должен быть в больнице, если наблюдается быстрое ухудшение состояния.

Симптомы, которые требуют срочной госпитализации

Медик перечислила симптомы, которые говорят об ухудшении состояния ребенка:

Сильная одышка и затрудненное дыхание. У маленьких детей — это хрипы, хрюканье, невозможность кормления грудью. Ребенок постарше может пожаловаться на боль или давление в груди.

Синие губы и лицо.

Холодная липкая пятнистая кожа, спутанное сознание, возбуждение.

Существенное снижение объема мочи.

Все дети, которые госпитализируются в отделение интенсивной терапии с лихорадкой, одышкой, диареей, стойким кашлем и рвотой, должны обследоваться на COVID-19.

Могут ли дети быть переносчиками COVID-19?

Недавно бабушкам в Швейцарии разрешили общаться с детьми до 10 лет. Специалисты сослались на то, что дети не являются движущей силой этой эпидемии.

Анна Ключарева, профессор кафедры инфекционных болезней и детских инфекций ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», не считает это грамотным решением.

— Есть доказательства того, что дети могут быть переносчиками коронавируса. По данным американцев, дети до 10 лет реже болеют коронавирусом. Но, во-первых, никто точное число заболевших детей не скажет, потому что дети часто переносят COVID-19 в легкой форме. Во-вторых, они могут заражать бабушек.

Оксана Романова приводит в пример рекомендации по прекращению домашней изоляции от Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC.

— У 56% детей с легкой и средней формой COVID-19 продолжительность выделения вируса составляла в среднем 24 дня, максимально — 42.

COVID-19 и синдром Кавасаки

В последнее время в странах Европы и США у детей фиксируют острый воспалительный синдром, похожий на синдром Кавасаки, который встречается довольно редко, тем не менее, настораживает экспертов. Ученые считают, что этот синдром может быть связан с COVID-19. Белорусские медики также обращают внимание на эти наблюдения и приводят в пример данные из Франции.

— Во Франции с 15 апреля при госпитализации в детское отделение реанимации 25 детей за 3 недели имели подтвержденный COVID-19 и признаки болезни Кавасаки, — говорит Оксана Романова.

Симптомы болезни Кавасаки такие: высокая температура 39−40 градусов, плохо поддающаяся снижению, сыпь на теле, покраснение ладошек и стоп, изменение кожных покровов в полости рта, образование воспаления или пупырышек на языке, развитие конъюнктивита, увеличение шейных лимфатических узлов до 2 см.

Синдром Кавасаки впоследствии может привести к проблемам с сердцем. Есть информация о летальном случае: во Франции у 9-летнего ребенка с подтвержденным COVID-19 и признаками воспалительного синдрома случилась остановка сердца. Поэтому медики рекомендуют родителям внимательно относиться к состоянию детей в период эпидемии.

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