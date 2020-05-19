Как случчанка стала успешным фотографом в Испании и что изменилось для неё с приходом коронавируса

Случчанка Марта Задорожная десять лет потратила на то, чтобы стать успешным фотографом в Испании. Но коронавирус смешал планы девушки и оставил её без привычной работы. Марта рассказала «Кур'еру», как начинала карьеру в Слуцке, что помогло ей пробиваться в профессии, как ей живётся во время коронавируса и как она осваивает новые сферы для получения дохода.



Об учёбе и первых заработках

«Если остаться в Слуцке до 18 лет, то потом сложнее решиться переехать. Поэтому я после 9-го класса поступила в Минский технологический колледж. Там дали хорошую базу по студийной съёмке, обработке фото, обучали всем тонкостям профессии, — рассказывает Марта. — Но когда начала снимать самостоятельно, поняла, что этих знаний мало. Со временем поняла, что быть фотографом — это значит иметь своё видение, вкус, стиль, не подстраиваться под какие-то форматы и рамки. У меня получается показывать естественную красоту и женственность девушек, поэтому выбрала свадебный бизнес. Прошла два мастер-класса у Александра Киселёва, каждый обошёлся в 200 $. Эти занятия дали важные навыки свадебной съёмки и первые полезные знакомства. Некоторые из фотографий я использую в своём портфолио до сих пор.

Два года официантом зарабатывала на фототехнику

Чтобы быть хорошим фотографом, одно из важнейших условий — качественная техника. Чтобы заработать на неё, я устроилась официантом в минский ресторан «Друзья». Получала около 400 рублей плюс чаевые (от 30 до 100 рублей в день), а в свободное время бегала по заказам. Было очень сложно целый день вытирать столы, а потом ехать на фотосессию. Через два года работы купила фотоаппарат, который стоил 2500 $, крутые объективы (каждый из них стоил от 1500 до 1800 $) и качественные вспышки.

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Как пробиться в сфере фотобизнеса

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фотограф|Валенсия|Photographer (@wowmarta_) 11 Сен 2019 в 12:17 PDT



Пробиться в этой профессии сложно из-за огромной конкуренции: даже в Минске тысячи свадебных фотографов и агентств. Что уже говорить обо всей Беларуси. Приходилось очень много работать: после 12 часов съёмок не отдыхать, а отбирать и обрабатывать фото, чтобы вовремя выполнить заказ. Я старалась сделать всё качественно и в срок, поэтому меня рекомендовали люди и организации.

Туристический фотограф

В 2019 году я начала работать с туристической компанией Eurotrips. Заинтересовала она меня возможностью побывать в разных странах с молодёжными турами. Первый раз компания мне отказала, а спустя месяц я попробовала снова, и меня взяли. Смысл работы заключался в создании фоторепортажа из поездки. По возвращении давалась неделя на обработку фото, но я, как правило, справлялась за два дня. Я влюбилась в сам процесс поездки: на автобусе, поезде, самолёте, круизном лайнере. Возможно, из-за частых переездов кому-то эта работа не подойдёт, но меня она увлекла.

Первой страной, в которой я побывала как фотограф, была Норвегия. Там случилось и первое происшествие: во время подъёма в гору подвернула ногу, но работу всё равно сделала. Работа с турфирмой продлилась целый год. Я объездила 20 стран, побывала в Берлине, Амстердаме, Париже, в Монако и многих других местах.

Переезд в Испанию

В Испанию я попала благодаря фестивалю огня «Фальяс», который проходил в Валенсии, и влюбилась в эту потрясающую страну. Среди испанцев я себя отлично чувствовала. Моё и их мироощущение совпали: они эмоционально раскрепощённые, открытые, не стесняются своих чувств и эмоций, живут без оглядки на мнение окружающих.

Помню случай на моём дне рождения. Моя испанская подруга увлекается танцами в стиле фламенко. Накануне празднования она протанцевала всю ночь, после чего у неё очень болели ноги. Поэтому в ресторан пришла в шикарном платье, но в тапочках. Её никто не осудил и косо не посмотрел, настолько испанцев не волнует мнение окружающих.

Из-за пандемии заказов не стало

До пандемии у меня был сложившийся распорядок жизни. В первой половине дня ходила в школу — изучала испанский язык, а потом выезжала на съёмки.

Из-за карантина и закрытия организаций и предприятий, запрета передвижения жизнь круто изменилась. Занятия в школе отменили, а свадебные церемонии стали переносить, поэтому сейчас у меня работы нет. Пока трачу личные сбережения, которые скопила, когда работы было много. За съёмку одной свадьбы я зарабатывала порядка 550 долларов. Такой ценник я поставила ещё в Беларуси и не меняла его, но сейчас думаю, что расценки придётся увеличить до 800 евро.

Что происходило во время карантина

Смертей я не видела, больниц переполненных тоже. С начала карантина закрылись рестораны, торговые центры, развлекательные заведения. Выйти можно было только в аптеку, продуктовый магазин, банк. Маски стали продавать по 5−10 € за штуку. Для людей, у которых нет еды, открыли центры помощи. Там можно позавтракать, взять немного еды с собой, насколько я знаю, также есть места для ночлега. Самый большой дискомфорт — нельзя купаться в море, разрешено только спортсменам.

Многие бизнесы потерпели крах. Многие не могут вернуться домой, потому что передвижение заблокировано. После пандемии люди не остались с прежним взглядом на жизнь. Всё изменится. И я не уверена, что это связано со «смертельной болезнью». Моё мнение — пошатнулось моральное состояние людей.

Как раз сегодня (18 мая) в Валенсии первый этап выхода из карантина. Открылись многие рестораны и бары, но с ограничениями.

Чему научились во время карантина

Моя работа всегда приносила и будет приносить мне хлеб. Я не тот человек, который будет сидеть дома и ничего не делать. Я не просто фотограф, а креативный человек. Со мной в команде мой парень, и мы оба ищем, пытаемся понять, что нужно людям. За время карантина научились многому, что раньше не умели: разработке сайтов, масок для Instagram и 3D-моделей, освоили графический дизайн, оформление Instagram-постов и фотографий для каталогов и журналов, занялись рекламной съёмкой косметики, фуд-фотографией. Запустили свой бренд одежды @wowf ashionbrand, где сами разрабатываем графику для одежды и аксессуаров.

Поскольку я здесь учусь, то домой точно не собираюсь. На данный момент я разговариваю на английском, учу испанский. Мой парень — итальянец, его язык тоже осваиваю. В наших планах — продолжить путешествия и познавать мир, но уже вместе. Для меня возможность заниматься любимым делом и при этом путешествовать стала смыслом жизни".