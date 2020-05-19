В Слуцке центральный офис Беларусбанка переедет в здание возле Молодёжного центра

Реконструкцию здании на Ленина, 211А планируют завершить в сентябре этого года. Туда перенесут Центр банковских услуг № 615 и операционную службу, которая сейчас находится в микрорайоне «Чехова». Переезд планируется в ноябре.



Об этом «Кур'еру» сообщила Наталья Данилевич, директор Центра банковских услуг № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк».

В здании сделают вентилируемый фасад. Офис будет полностью реконструирован под фирменный стиль банка.

По словам Натальи Данилевич, для клиентов останутся те же услуги, что и раньше. Единственное, в здании на Ленина, 211А разместится вся администрация и операционная служба.

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Напомним, что отделение Беларусбанка возле Молодёжного центра в Слуцке приостановило работу с 13 апреля.