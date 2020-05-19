Как в Солигорске старую «общагу» перестраивают под арендный дом. Почти элитный

Солигорск начинался с бараков и общежитий. Если первые были временным жильём и давно демонтированы, то вторые требуют, как говорят в России, инноваций. Общежитие на улице К. Заслонова, 61 как раз дождалось реконструкции.

В бывшей «общаге» оборудуют:

54 однокомнатные квартиры общей площадью от 38 до 40 кв. м

54 двухкомнатных — площадью от 58 до 63 кв. м

17 трёхкомнатных — площадью от 79 до 80 кв.м.

В каждой квартире предусмотрены: отдельная кухня, раздельный санузел, кладовая, лоджии.

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Квартиры будут арендные. Плата за пользование на сегодняшний день составляет 4,32 рубля за 1 кв. м общей площади (без учёта коммунальных платежей).

Объявлен сбор заявлений желающих заселиться в арендный дом.

Кстати, двор бывшей «общаги» также подлежит благоустройству. Здесь будут оборудованы спортивная и детская площадки, автостоянки. Как сказал Виталий Аксёнов, начальник участка СУ-95, будущий жилой дом обеспечен безбарьерной средой, все дорожки и стоянки автомобилей мостятся дорожной плиткой, а футбольно-баскетбольная площадка покрыта искусственным покрытием.

«Сегодня на объекте работают 563 рабочих разных специальностей. Надеюсь, что будущие жильцы к строителям претензий иметь не будут», — отметил Виталий Аксёнов.