После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер, основатель портала TUT. BY, хостинг-провайдера hoster. by, предприниматель, общественный деятель, меценат. Ему было 59 лет.

Бизнесмен в Беларуси — больше чем бизнесмен. Это философ, стоик. Иногда — пророк. Юрий Зиссер много размышлял о будущем и о месте в нем нашей страны. И много делал для того, чтобы это будущее было лучше. Его последняя запись в Facebook 9 апреля: «Пожертвовал 45 000 руб в государственный фонд помощи борьбы с коронавирусом». TUT. BY вспоминает, что говорил Юрий Зиссер о Беларуси через тридцать лет, о государстве и независимости, о чиновниках и предпринимателях, о том, какие мы есть и какими можем стать.

О стратегии конкурентоспособности

Для Беларуси существует единственный путь к экономической состоятельности: продавать конкурентоспособные услуги, а также дорогие высокотехнологичные брендированные товары с высокой добавленной стоимостью, пользующиеся спросом во всем мире. Необходимо официально на государственном уровне объявить переход к новой экономике, провозгласив интеллектуальный труд, особенно инженерный, стратегическим для Беларуси направлением экономического роста и инструментом достижения 1500-долларовой зарплаты.

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О независимости

Самое опасное — наша власть не понимает, что паллиативными мерами дело не поправишь, пора менять систему экономических отношений. Оптимизм же мне внушает твердый курс страны на сохранение государственной независимости, который рано или поздно вынудит изменить экономическую политику. Впрочем, до тех пор, пока есть подпитка из России, перемен ожидать вряд ли стоит. Правда, в этом случае о настоящей независимости Беларуси говорить не приходится, она, скорее, декоративна.

О деньгах

У меня хорошее чувство денег. Наверное, если бы я занялся не интернетом, а стал инвестором в чистом виде и перекладывал деньги туда-сюда, заработал бы намного больше. Но так получилось, что живем мы достаточно скромно, и я не испытываю потребности в деньгах, у меня нет дачи в Испании или роскошного дома: мне это просто не нужно. Не хочу всю жизнь ездить в отпуск на эту дачу в Испании, люблю каждый раз ехать в новое место.

О чужом мнении

Почему белорусам так важно, что о них думают иностранцы? Очень хороший вопрос. Это все из-за комплекса неполноценности: мы считаем себя ущербной неполноценной нацией. И то у нас не так, и это не так, мы самые бедные, самые несчастные, мы нищеброды, у нас самый дорогой интернет. Но все это неправда. Белорусы — это крепкий середнячок, как минимум половина стран мира беднее. Кто-то из иностранных «ВИПов» сетовал, что, когда выступает за границей, людей волнуют мировые проблемы, а как только приезжаешь в любую страну «совка» — первый вопрос: «А что вы о нас думаете?».

О деле БелТА

Проиграли все. И государство прежде всего, ему нанесен огромный ущерб. Совершенно понятно, что наложенные на журналистов санкции никак не покрывают затраты, которые понесло государство. Даже чисто в материальном плане: в офис приезжает целый автобус специалистов, восемь человек врываются в квартиру Марины Золотовой… Можно представить, сколько людей было вовлечено в эту операцию и задействовано до сих пор. Имиджевые затраты еще больше: многие инвестиционные планы и сделки из-за «дела БЕЛТА» отменились, миллионы и десятки миллионов долларов страна не получит. Те, кто хотел нам погибели, не добились своего, они тоже проиграли.

Об управленческих задачах

Пройдя сам в 1996-м через фактическое банкротство, от которого спасло чудо, знаю, что самый трудный момент в жизни управленца любого уровня — от бригадира до министра — осознание того факта, что подходы, столько лет приносившие одни победы, из-за перемен в окружающем мире перестали работать. Предстоит решительная смена курса, а заодно и выход управленцев из-под влияния подчиненных, которым психологически выгодно продолжение прежней линии.

О государственном и частном

О капитализме и социализме

Я не провожу водораздел между государственной и частной собственностью. Его и не может быть. Экономической политикой ведает государство, и без его ведущей роли реформы невозможны. С другой стороны, без основной ставки на творчество и мотивацию частников, на наемном труде запуганных госслужащих, у которых наказаниями давно отбиты любые желания что-то улучшить, возглавляемых не менее запуганными руководителями, подписи которых порой стоят миллионы долларов, но с официальным уровнем оплаты труда как у рядового программиста возможность сохранения достигнутого уровня жизни (не говоря о росте) абсолютно утопична.

Многие люди полагают, что в мире существуют только две экономические модели: социально ориентированная и либерально-капиталистическая. Первая — торжество гуманности и справедливости: от каждого — по способностям, каждому — по труду. Активные члены общества заботятся о нетрудоспособных, создавая общество равных возможностей и равного доступа к ресурсам, а гармония достигается плановым распределением ресурсов и мудрыми приказами.

Вторая модель — капиталистическая — аморальна и индивидуалистична: человек человеку волк, поэтому нужно работать локтями и топить окружающих, чтобы всех задавить и стать первым. Капиталистическая экономика неэффективна, нерациональна и приводит к избыточному и несправедливому распределению ресурсов.

Придется огорчить поклонников советского курса политэкономии: марксистское представление о дикой природе капитализма очень давно утратило связь с действительностью. Еще в прошлом веке Запад пришел к социально ориентированной экономике, как и предсказывала теория конвергенции (слияния экономических моделей), о которой нам вузовские преподаватели говорили как о «буржуазной», призванной «отвлечь пролетариат от революционной борьбы».

Капитализм с каждым годом социализируется и все больше напоминает идеал, заложенный в Конституции СССР. Пора признать правду: это у них, капиталистов, успешно построен социализм. А у нас, судя по намерениям ввести налог на тунеядцев и довести уровень возмещения социальных услуг до себестоимости, напротив, капитализм неизбежен. Иначе обанкротимся.

Об образовании

В нашей стране люди традиционно живут в ожидании приказа. Что сегодня власть может сделать для ускорения внедрения инноваций? В первую очередь на словах благословить людей на предпринимательство, самозанятость и смену профессии. Впрочем, она не сможет это сделать по ценностным убеждениям. Я очень удивлюсь, если вдруг в наших школах начнут преподавать если не предпринимательство, то хотя бы элементарную финансовую грамотность.

Что касается конкретных дел, то необходимо реформировать образование, сделав его более отвечающим реалиям сегодняшнего дня, международному опыту и требованиям инновационной экономики. Наши учащиеся должны не получать формальную сумму моментально устаревающих знаний, а развивать свои таланты и научиться самостоятельно развиваться всю жизнь в соответствии с изменяющимися требованиями рынка труда.