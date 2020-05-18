Минздрав опубликовал список сайтов аптек, где можно заказать лекарства с доставкой на дом. Список

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало список сайтов аптечных сетей, которые получили право осуществлять доставку лекарств населению на дом.
Аптеки смогут заниматься доставкой лекарств, но только безрецептурных.
- Бобруйское общество с ограниченной ответственностью «СпецАфармация» — www.alfaapteka.by
- Закрытое акционерное общество «БЕРОЛИНА» — www.berolina.by, www.berolina.su
- Закрытое акционерное общество «Компания «Интерфарм» — www.alfaapteka.by
- Закрытое акционерное общество «Медфарм» — www.mogilev.apteka-adel.by
- Закрытое акционерное общество «Фарммаркет» — www.vitebsk.apteka-adel.by
- Общество с дополнительной ответственностью «Аленфарм-плюс» — www.alfaapteka.by
- Общество с дополнительной ответственностью «Амадей» — www.gomel.apteka-adel.by
- Общество с дополнительной ответственностью «АПТЕКА № 53» — www.аптекарь.бел
- Общество с дополнительной ответственностью «АПТЕКА-63» — www.аптекарь.бел
- Общество с дополнительной ответственностью «МЕДЖЕЛ» — www.alfaapteka.by
- Общество с дополнительной ответственностью «СалюсЛайн» — www.alfaapteka.by
- Общество с ограниченной ответственностью «Аптекарь» — www.аптекарь.бел
- Общество с ограниченной ответственностью «Беллерофон» — www.alfaapteka.by
- Общество с ограниченной ответственностью «ВИВАТОН плюс» — www. grodno-brest.apteka-adel.by
- Общество с ограниченной ответственностью «ГаленаФарм» — www.alfaapteka.by
- Общество с ограниченной ответственностью «ДОКТОР ТАИР» — www.kakvapteke.by
- Общество с ограниченной ответственностью «Здоровое решение» — www.fito.by
- Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРОФИЦИНА ПЛЮС» — www.remedika.by
- Общество с ограниченной ответственностью «ИСКАМЕД» — www.iskamed.by
- Общество с ограниченной ответственностью «Комповид» — www.shop.l-a.by, www. l-a.by
- Общество с ограниченной ответственностью «ЛКЛ» — www.remedika.by
- Общество с ограниченной ответственностью «Не Ска» — www.shop.l-a.by, www. l-a.by
- Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Медитек» — www.shop.l-a.by, www. l-a.by
- Общество с ограниченной ответственностью «Ростора» — www.аптекарь.бел
- Общество с ограниченной ответственностью «ТАБИНА» — www.alfaapteka.by
- Общество с ограниченной ответственностью «Фарммаркет-плюс» — www.minsk.apteka-adel.by
- Общество с ограниченной ответственностью «ФИТОБЕЛ» — www.shop.l-a.by, www. l-a.by
- Производственно-торговое частное унитарное предприятие «НОВАМЕДИКА» — www.novmed.by
- Совместное закрытое акционерное общество «МЕДВАКС» — www.aptekatut.by.
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