Новую редакцию КоАП вынесли на обсуждение. Как предлагают наказывать водителей и не только об этом

Проект Кодекса об административных правонарушениях вынесен на общественное обсуждение. Принять в нём участие и высказать свои замечания и предложения можно с 18 по 27 мая на правовом форуме. Рассказываем о некоторых новшествах кодекса.

В новом проекте кодекса правонарушения в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий разделены на три категории (ст. 2.2 проекта КоАП):

административные проступки;

значительные административные правонарушения;

грубые административные правонарушения.

Какие правонарушения относятся к каждой из категорий, подробнее можно почитать здесь.

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За административные проступки предусмотрено наказание в виде штрафа. Для физического лица это не более 10 базовых величин; для индивидуального предпринимателя — не более 25 базовых величин; для юридического лица — не более 50 базовых величин.

За значительные административные правонарушения может быть наложено взыскание в виде конфискации, депортации, штрафа, превышающего лимиты, установленные за административные проступки.

За грубые административные правонарушения может быть наложено административное взыскание в виде общественных работ, административного ареста, лишения специального права, лишения права заниматься определённой деятельностью. За повторное совершение таких правонарушений предусмотрено привлечение к уголовной ответственности.

От категории административного правонарушения будет зависеть срок, по истечении которого лицо считается не подвергнутым административному взысканию, а также возможность освобождения от административной ответственности с применением профилактической меры воздействия — предупреждения.

Общественные работы как альтернатива аресту

В проекте кодекса за совершение грубых административных правонарушений предусмотрены общественные работы. Как указывают разработчики, отсутствие такого взыскания «жестко ограничивает выбор либо исключительно денежно-имущественными взысканиями (штраф, конфискация), либо достаточно жесткими мерами, граничащими по своей строгости с уголовным наказанием (арест)».

Общественные работы могут налагаться судом только с согласия привлекаемого к административной ответственности. Выполнять их будут в свободное от основной работы, службы или учебы время. Вид работ будут определять местные органы власти на основании перечня общественных работ, определяемого правительством.

Общественные работы устанавливаются на срок от восьми до шестидесяти часов, но не более четырех часов в день. По ходатайству лица, на которое наложено административное взыскание, максимальное время выполнения общественных работ в течение дня может быть увеличено до восьми часов в день в выходные дни и иные дни, когда такое лицо не занято на основной работе, службе или учебе.

Меры административного воздействия

Еще одно новшество кодекса — институт профилактических мер административного воздействия. В частности, такими мерами будут являться устное замечание, предупреждение, меры воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних). Их предлагается назначать за совершение правонарушений, не относящихся к категории грубых.

Устное замечание — разъяснение физическому лицу противоправного характера и общественной вредности совершенного им правонарушения и предупреждение о недопустимости противоправного поведения.

Предупреждение будет выноситься в письменной форме. Его предлагают применять к физическим и юридическим лицам, которые признают, что совершили административное правонарушение и согласятся с вынесением им предупреждения. В таком случае они освобождаются от административной ответственности.

Меры воспитательного воздействия — разъяснение законодательства, возложение обязанности принести извинение потерпевшему, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга — могут быть назначены несовершеннолетнему в качестве альтернативы административного взысканию при освобождении его от административной ответственности.

Административная ответственность несовершеннолетних

Кодекс дополнен главой «Административная ответственность несовершеннолетних». В ней прописана ответственность несовершеннолетних от 16 до 18 лет и от 14 до 16 лет, совершивших административные правонарушения:

к несовершеннолетним не может быть применен административный арест;

размер налагаемого на него штрафа не может превышать 20 базовых величин, а в случае наложения на него штрафа в соответствии с санкцией, предусмотренной для индивидуального предпринимателя, — 40 базовых величин (независимо от размера штрафа, предусмотренного в санкции);

при отсутствии у несовершеннолетнего заработка, стипендии и (или) иного собственного дохода обязанность по уплате штрафа за совершенное им правонарушение возлагается на родителей или лиц, их заменяющих;

при наложении административного взыскания на несовершеннолетнего, кроме смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, будут учитываться условия его жизни и воспитания; уровень интеллектуального, волевого и психического развития, иные особенности личности; влияние на его поведение родителей, иных старших по возрасту лиц; характеристика по месту его учебы и (или) работы (при ее наличии).

В главе также прописаны особенности освобождения несовершеннолетних от административной ответственности, применяемые к ним меры воспитательного воздействия, сроки наложения административного взыскания и их истечения.

Сроки наложения административного взыскания и стимул для оперативной уплаты штрафа

Срок наложения административного взыскания за совершение административного правонарушения физическим лицом предлагается установить в размере двух месяцев со дня его совершения.

Что касается экономического стимула для оперативной уплаты штрафа, то тут, в частности, предусмотрено, что:

при добровольном возмещении и устранение причиненного вреда штраф может быть снижен в два раза;

административная ответственность за налоговые и таможенные нарушения не применяется, если они устранены не позднее 5 рабочих дней с момента их выявления;

правонарушения (ст. 3.5 проекта КоАП);

в случае признания вины и согласия на применение административного взыскания без составления протокола об административном правонарушении назначается минимальный штраф (при неуплате его в установленный срок его размер увеличивается на 2 базовые);

при оперативной уплате наложенного на физическое лицо штрафа его размер уменьшается на 50%.

Балльная система наказаний за нарушения ПДД

Также в проекте КоАП прописали балльную систему наказаний за нарушения правил дорожного движения.

Впервые об этой идее заговорили еще в 2008 году, но законодательно она оформилась два года назад, когда МВД вынесло на обсуждение проект закона «О дорожном движении». Идею в обществе поддержали, но через год стало известно, что законопроект отправлен на доработку. И вот сейчас систему штрафных баллов прописали в проекте КоАП.

Как предлагают наказывать водителей

Суть проста: за каждое нарушение ПДД водитель будет получать штрафные баллы. Если насобирает их 10 или более — лишается прав на шесть месяцев. Раньше, кстати, предлагаемый лимит был выше — 15 баллов.

«Отметка» будет зависеть от того, в какую категорию попадает конкретное нарушение. Напомним, проектом Кодекса предусмотрена новая градация правонарушений.

Так, 1 балл дадут за так называемый административный проступок — это все, за что положен штраф до 10 базовых величин. Например, непристегнутый ремень, езда без ТО, стоянка в неположенном месте, разговор по мобильнику за рулем и так далее.

2 балла положено за значительное административное правонарушение (то, где штраф больше 10 базовых величин). Исходя из предлагаемой редакции КоАП, столько можно заработать, к примеру, за превышение скорости больше чем на 40 километров в час.

3 балла начислят за грубое административное правонарушение (это те нарушения, где при повторном их совершении наступает уголовная ответственность, а также те, за которые может быть наложен арест). Например, езда за рулем в пьяном виде или передача управления такому лицу.

При этом, разумеется, ответственность за сами нарушения — штрафы и лишение прав — не отменяются.

Проектом кодекса предусмотрено, что баллы будут начисляться со дня вступления в законную силу постановления о наложении административного взыскания либо об освобождении от административной ответственности с начислением

штрафных баллов.

Если постановление об административной ответственности будет отменено, штрафные баллы аннулируют.

Баллы не будут вечными: через год с момента их начисления они будут списаны.