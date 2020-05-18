«Полмесяца просидели без работы, получив за апрель только 184 рубля». Бывший работник Слуцкой мебельной фабрики рассказал об увольнении

Официально информация о массовых увольнениях на Слуцкой мебельной фабрике опровергается. Несмотря на это, работники предприятия продолжают сообщать в редакцию «Кур`ера» свои версии происходящего. На этот раз молодой случчанин Кирилл Ковальчук рассказал, как обстояли дела на фабрике в апреле и почему он остался без работы.

Работы не было, писали за свой счёт

Кирилл Ковальчук проработал на Слуцкой мебельной фабрике два месяца. По истечении испытательного срока с ним не заключили контракт. Вот что он рассказывает:

— На предприятие я устроился 3 марта, а уже 1 мая уволился по соглашению сторон. За всё время работы ко мне не было никаких претензий или нареканий.

К слову, с работой в апреле всё было напряжённо. Я работал в цеху за станком. Когда устраивался, график был следующим: 12-часовая смена, 2/2. В апреле отрабатывал одну 12-часовую смену, вторую писали за свой счёт. Затем смена сократилась до 8 часов, затем — до 6 часов. Почти полмесяца просидел без работы. По итогу в апреле мне выплатили всего 184 рубля вместо обещанных 400 рублей.

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Уволили меня по соглашению сторон. Получается, что я сам уволился! В отделе кадров заверили, что на биржу труда меня поставят без проблем. Конечно, остаться без работы в кризис никому не хочется.

Власти: «Слова работников не подтверждаются»

Виталий Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома, подчеркнул, что слова работников не подтверждаются.

«Исходя из статотчётности, которую я сегодня имею, движения рабочей силы на Слуцкой мебельной фабрике не имеется. Я верю цифрам и фактам, а не словам. Пока они доказывают то, что массовых увольнений на предприятии нет. Я опираюсь на три факта: директор предприятия не подтверждает информацию, которую присылают вам работники; движения рабочей силы не имеется; в центр занятости обратилось всего пару человек, уволившихся с мебельной фабрики», — сказал он.

Стоит отметить, что статотчётность движения рабочей силы имеется за последние три месяца: с января по март. Свежих данных за апрель и май нет. По словам работников, увольнения начались именно в последние месяцы.

Виталий Бойко добавил, что такое массовое увольнение на предприятии означало бы его развал. Но этого не предвидится.

«Также можно подумать логически. Сейчас на предприятии работает около 200 человек. По словам работников, надо убрать половину. Так это что, цеха надо закрыть? А если закрыть цеха, значит, заморозить производство. Замороженное производство означает развал предприятия. Любое предприятие в трудные времена может варьировать людьми, но это не означает, что будут сокращения. Кто просто так выгонит людей? Завтра ведь ситуация может измениться и появится заказ», — отметил он.

Информация с предприятия

На момент публикации получить комментарий от директора предприятия вновь не удалось. Секретарь ответила, что услышать его нельзя, и бросила трубку. В распоряжении редакции имеется аудиозапись, на которой должностное лицо фабрики в беседе с работником описывает ситуацию на предприятии. Прозвучавшая в разговоре информация проверяется. «Кур`ер» продолжает следить за развитием ситуации.