Велоактивисты Солигорска шесть лет назад создали в городе велосообщество, провели несколько велопарадов, установили множество велопарковок и вдохновили городские власти на то, чтобы менять городскую среду для велосипедистов. «Кур'ер» рассказывает, как им это удалось.

Первый и второй «Велодень», или Как создавалось велосообщество

В мае 2014 года 22-летняя активисткарешила организовать в Солигорске «Велодень».

Велодень, согласно «Википедии», — это неофициальный праздник, который отмечают велосипедисты Украины, России и Беларуси в конце мая. Его цель — увеличить популярность здорового образа жизни и велосипедов как экологичного транспорта.

«Идея родилась спонтанно, просто в разговоре с другом, — рассказывает Елена. — Тогда велосипедистов на улицах Солигорска было немного. В интернете я видела фотографии с „велокатаний“ в других городах, которые меня вдохновили. Изначально у нас не было высокой цели развивать велодвижение. Хотелось просто устроить весёлое необычное для солигорчан мероприятие».

Первый солигорский «Велодень» тоже был намечен на конец мая, но из-за дождливой погоды его перенесли на 7 и 8 июня. Это были суббота и воскресенье. В программе были велопробег по городу и пикник на природе.

Елена создала группу «Велодня» в соцсети «ВКонтакте» и пригласила вступать всех желающих. 7 июня неожиданно для Елены и её друзей на начальную точку маршрута в маленький парк «Четырёх стихий» приехали несколько десятков велосипедистов. Это было необычное зрелище, на фоне толпы велосипедистов даже сфотографировались несколько пар молодожёнов. Елена объяснила участникам, как ехать, чтобы не нарушать правила, и колонна двинулась в путь. Велосипедистам сигналили машины и махали прохожие. Когда участники заезда прибыли на поляну за городом, Елена записала участников. В списке оказалось 53 мужчины и 18 женщин.

На второй день участников было меньше, но всё равно несколько десятков.

Велосипедный 2014-й

После этого 29 июня в День молодёжи Елена снова организовала «Велодень». На него приехали уже около 200 человек.

«Велосипедистов в городе очень много. Мы этим мероприятием хотим их всех подружить, объединить, создать такое комьюнити», — говорила Елена в интервью Солигорскому телеканалу.

После этого в 2014 году 27 июля прошёл «Велопикник». В нём участвовали более 200 человек. На этот заезд организаторы впервые пригласили сотрудников ГАИ, которые сопровождали участников на проезжей части. 28 августа Елена и её команда организовали «Велопарад» в День города, который в Солигорске празднуют вместе с Днём шахтёра.

«Зялёны ровар», начало

Солигорчанин Максим Реут, окончив школу, переехал в Минск. Там он жил 10 лет: окончил БНТУ, открыл своё дело — грузоперевозки. Ещё в студенчестве купил себе не новый, но солидный американский велосипед «Трек» ручной сборки. Катался по столице и ремонтировал велосипед в минских мастерских.

Но в 2014 году Максиму пришлось вернуться жить в Солигорск по семейным обстоятельствам. Он обнаружил, что ремонтировать здесь велосипед негде. И сразу понял, что нужно открывать веломастерскую. Мастерскую Максим открыл в собственном гараже. Она там и находится до сих пор. Местный велолюбитель Андрей Притуляк научил Максима азам ремонта. Друг Алексей Андрухович стал сотрудником мастерской. YouTube помог изучить хитрости профессии.

Открытие мастерской в гараже и «Евровидение»

Через год веломастерская «Зялёны ровар» стала полноценным маленьким бизнесом и 13 мая 2015 года открылась официально. На открытии своей гаражной мастерской Максим устроил благотворительную акцию с участием звёзд белорусской эстрады. В «Зялёны ровар» приехали участник «Евровидения» от Беларуси Тео, телеведущая Ольга Рыжикова и композитор и певец Слава Ракитин. Вместе с Максимом они провели гостям праздника техосмотр. После этого работники мастерской вместе со звёздами поехали в детский дом семейного типа в деревне Краснодворцы. Там «Зялёны ровар» передал детям восемь отремонтированных велосипедов.

На следующий год Максим и его товарищи по мастерской снова подготовили к сезону велосипеды детей из детского дома в Краснодворцах.

В 2016 году в Солигорске открылись сервисы по ремонту при веломагазинах и ещё одна веломастерская. Но «Зялёны ровар» до сих пор — самая известная мастерская благодаря активизму её владельца.

Максим дружит с Еленой Антанович. Он помогал ей организовывать и первый, и второй «Велодни». Позже он сам стал устраивать велозаезды.

Как открывались велосезоны

19 апреля 2015 года Максим Реут и Елена Антанович устроили в Солигорске первое открытие велосезона. В этот день было холодно и ветрено, но всё равно на покатушки собралось больше 60 человек. Колонна велосипедистов двигалась по проезжей части в сопровождении двух экипажей ГАИ. На финише устроили соревнования и велоквест.

К 2016 году Максим Реут стал неформальным лидером солигорского велодвижения. Он сам организовал открытие велосезона-2016 24 апреля. Снова в сопровождении ГАИ колонна велосипедистов проехала по главным улицам города.

Колонна финишировала на улице Набережной возле Солигорского водохранилища. Там уже стояли шатры с музыкой и развлечениями. Для велосипедистов выступил танцевальный детский ансамбль. Сотрудник ГАИ прочитал небольшую лекцию по правилам движения на велосипеде. Велосипедисты поучаствовали в лотерее и конкурсах, победителям вручили призы — велозапчасти.

В 2017 году Максим и «Зялёны ровар» совместили открытие велосезона и акцию «Неделя леса». 1 апреля колонна из полусотни велосипедистов в сопровождении ГАИ проехала по городу и выехала за город в лес.

Там велосипедисты спешились. Их встретил работник Старобинского лесхоза и показал, как правильно сажать деревья с помощью меча Колесова (это узкая лопата, чтобы дырявить землю). Им выдали саженцы и мечи, и участники велопарада посадили более 2 000 саженцев сосны. После этого, кто хотел, остался на мастер-класс по фрисби и пикник.

Официальные велопробеги

Развитие велодвижения в городе поддержали официальные структуры. Солигорская ГАИ охотно сотрудничала с велоактивистами. Градообразующее предприятие «Беларуськалий» и Солигорский райисполком сами стали проводить велопробеги.

В 2017 году 22 августа «Беларуськалий» организовал благотворительный велопробег на 30 км. За каждого участника, который доехал до финиша, «Беларуськалий» выплатил по 100 рублей. Деньги пошли в детские дома, многодетным семьям и малоимущим. С 2015 года солигорские чиновники, депутаты и трудовые коллективы участвуют в массовых велопробегах ко Дню Независимости Беларуси. Маршрут велопробегов проходит по местам Солигорского района, где стоят памятники погибшим в Великой Отечественной войне. В этих велопробегах участвуют по 100−200 человек.

#велогорск

В 2016 году мастерская «Зялёны ровар» организовала проект «#велогорск». Максим заметил, что возле учебных заведений Солигорска припарковано много велосипедов. Студенты и школьники привязывали их то к деревьям, то к заборам. И Максим решил сделать там велопарковки.

Он купил металл и краску. Чертежи велопарковок попросил у Минского велосипедного сообщества. А за помощью в изготовлении пошёл в Солигорский государственный колледж, где учат сварщиков. Максим договорился с директором колледжа, что студенты сварят велопарковки, и это зачтётся им как производственная практика.

Первые две велопарковки Максим установил возле того же колледжа, где их и сделали. Для этого ему понадобились: товарищ по «Зялёнаму ровару» Алексей Андрухович, перфоратор, анкеры, молоток и отвёртка.

За год Максим и его друзья поставили велопарковки и возле других учебных и культурных учреждений города. Всего получилось 11 парковок на 94 места. Хотя Максим установил парковки для города бесплатно, он получил репутационный «профит»: на всех парковках есть логотип «Зялёнага ровара».

После того как акция закончилась, Солигорский райком БРСМ взял у Максима чертежи и тоже стал ставить в городе велопарковки.

Сотрудничество велоактивистов с городскими властями

«После наших мероприятий ГАИ сама проявила инициативу и стала делать велодорожки, — рассказывает Елена Антанович. — Сначала экспериментальную на улице Заслонова с белой линией на тротуаре. А потом уже полноценную асфальтную дорожку за городом в сторону Дубей и Издрашево».

Первую дорожку на Заслонова солигорские велосипедисты не очень жалуют. «Её сложно назвать велодорожкой, поскольку во многих местах плохое покрытие, стёрлась краска и нет ни одного дорожного знака», — сказал Максим Реут в интервью «Твоему Солигорску». Получается, что полноценная велодорожка в Солигорске только та, что начинается на окраине и уходит за город к деревне Дубеи.

Желая изменить ситуацию, в октябре 2017 года Максим Реут «присоединил» Солигорск к проекту «Городское велодвижение в Беларуси». В 2018 году в рамках этого проекта Максим и представители Минского велосипедного сообщества встретились в райисполкоме с местными чиновниками. Максим показал, какие маршруты наиболее популярны у солигорских велосипедистов и где лучше всего проложить велодорожки и понизить бордюры. В августе 2019 года был готов проект нормальной велодорожки по улице Заслонова. Она должна быть длиной около 4 км. Проект внесли в «План мероприятий по развитию велосипедного движения в Солигорском районе на 2020−2025 г.»

Сейчас задача солигорских властей — найти деньги на воплощение этого проекта.

Как развивается велодвижение в Солигорске (по годам)

Инфографика: Алесь Достанко

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