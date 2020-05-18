Личный опыт жительницы Слуцка. Как мою семью затронул коронавирус (хроника по дням)

Жительница Слуцка на условиях анонимности поделилась с корреспондентом «Кур'ера», как пандемия коронавируса затронула её семью. Девушка по дням расписала, как и что происходило в течение месяца. Мы приводим её рассказ.

Всё началось на работе

«Моя мама работает в одном из бюджетных учреждений Слуцка, которое каждый день посещают десятки людей*.

20 апреля, придя с работы домой, она рассказала, что её коллега пришла на работу с высокой температурой и кашлем, обратиться к врачу она отказалась. Хотя у этой женщины есть и хронические заболевания, например, астма, гипертония. В итоге в таком состоянии она ходила на работу всю неделю.

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А 24 апреля женщину госпитализировали. На работе ей стало плохо, она не могла стоять на ногах. Руководство отправило её домой, а оттуда уже её забрали в больницу.

25 апреля состояние женщины ухудшилось, её перевели на искусственную вентиляцию лёгких.

Весь коллектив думал, что это коронавирус. Все обращались и к непосредственному начальству, и просили поставить в известность вышестоящее руководство, чтобы как-то на это среагировали. Реакции на обращения никакой не было. Им сказали успокоиться и просто ждать.

В итоге с 27 апреля в учреждении люди массово стали идти на больничный с похожими симптомами. Начальство, опять же, на это не реагировало. Тем временем той женщине сделали тест на коронавирус — его результат от коллектива скрывали и скрывают до сих пор.

Стало плохо маме

1 мая мама почувствовала себя плохо, подумала, что простудилась на кладбище на Радуницу, и не придала этому особого значения. У неё была слабость, сонливость.

На следующий день мама готовила завтрак, подошла ко мне и сказала, что у неё пропало обоняние. О таких первых симптомах мы читали на сайте «Кур'ера». Естественно, мы забеспокоились. Мама позвонила на «горячую линию» по COVID-19 в Слуцкую больницу и объяснила всю ситуацию. Рассказала, что может являться контактом 1-го уровня, перечислила свои симптомы, на что ей ответили: «Обратитесь к неврологу». А затем сказали сходить на приём в 105 кабинет.

Мама позвонила знакомому врачу, который посоветовал ей вдобавок к противовирусному препарату пропить антибиотик. Температуры у мамы не было, но начался сильный кашель. Я же с папой пили противовирусное ещё с 22 апреля.

В этот же день, 2 мая, мы вымыли всю квартиру с антисептиком, все вещи, постельное бельё, полотенца выстирали на температуре 60 градусов и проутюжили. Все поверхности, в том числе выключатели, ручки, обработали антисептиком. И делаем так до сих пор. Папа сразу же отселился в другую комнату.

Пришлось пойти в больницу

Утром 4 мая мама поехала в ЦРБ в 105 кабинет. Она рассказала врачу о своих симптомах, о подозрении, что, вероятно, является контактом 1-го уровня, и попросила сделать ей тест на коронавирус. Ей отказали и отправили на больничный с диагнозом ОРВИ до 8 мая. Кроме этого, её направили на снимок лёгких. Он был чистый. Повторный необходимо было сделать 8 мая.

Все эти дни мама была дома, на улицу не выходила. Общее состояние оставалось прежним, только прошёл кашель. Обоняние в норму так и не пришло.

Важный момент: за то время, как мама была на больничном, у двух её коллег, которые контактировали с той женщиной, подтвердился коронавирус. Они до сих пор находятся в больнице. Из всего коллектива на больничном сидят около 10 человек.

Заболела тётя

Также утром 4 мая нам позвонила тётя. Она тоже живёт в Слуцке, ей 67 лет. Тётя сказала, что плохо себя чувствует: у неё высокая температура и кашель. Мама вспомнила, что она приезжала к ней 28 апреля и могла её заразить, если в тот момент была переносчиком.

Тётя вызвала врача на дом. Приехали две молодые девушки, выписали антибиотики, но приём к врачу не назначили.

Всю неделю у неё держалась высокая температура, был кашель. Температуру сбивала парацетамолом, но это не помогало. Позже врач нам сказал, если при коронавирусе температура поднимается выше 38 градусов, то это значит, что горят лёгкие.

Утром 8 мая тёте стало очень плохо, температура поднялась до 39 градусов, и дядя повёз её в больницу. Тётю госпитализировали в «чистое» инфекционное отделение. Кислород в крови на момент поступления был 95%.

Сразу в палате тётя была одна, но ночью к ней подселили троих человек, а на следующий день, когда она вставала с кровати, то упала в обморок. Её экстренно перевели в «грязное» отделение, дали кислород. Диагноз поставили «Двусторонняя пневмония» и сделали экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат.

На сегодняшний день тётя до сих пор в «грязном» отделении, в палате с ней лежат ещё три человека. Она на кислороде, температура выше 37,3 градуса не поднимается, кашель есть. Дядя как контакт 1-го уровня находится на самоизоляции.

Добавлю, что до этого за жизнь тётя 4 раза болела пневномиями и 6 лет назад перенесла рак 3-й стадии.

Хочу выразить огромную благодарность врачам и медсёстрам инфекционного отделения за быструю реакцию и оказанную ей помощь.

Мама — дважды контакт 1-го уровня

8 мая мама снова пришла на приём в 105 кабинет. Больничный продлили до 11 мая, на это же число перенесли снимок. Тест на коронавирус ей по-прежнему не сделали.

Утром 9 мая маме позвонили из санэпидемслужбы и сообщили, что она является контактом 1-го уровня (её коллеги, которая ушла на больничный сразу после случая с той женщиной). То есть контактом она являлась с 24 апреля (на минуточку, на тот момент уже прошло две недели). Маме сказали, что приедут брать мазок и отправят на самоизоляцию. Так мы с папой стали контактами 2-го уровня.

10 мая у мамы взяли мазок на COVID, она подписала требования о соблюдении самоизоляции. Результат мазка должен был быть готов в течение 4−7 дней. Естественно, больничный продлили на две недели, а приём в 105 кабинет 11 числа отменили.

11 мая маме снова позвонили из санстанции и сказали, что она является контактом 1-го уровня только уже по тёте, с которой она контактировала 28 апреля. Получается, после этого тоже прошло почти две недели. Буквально через час после звонка приехали медики и повторно взяли у мамы мазки.

15 мая они снова нанесли визит. На этот раз взяли кровь с вены для экспресс-теста на коронавирус. Кстати, этим же утром у мамы пришло в норму обоняние, а все симптомы прошли. Результат теста пообещали сообщить вечером 15 мая.

Мы с папой очень переживали, так как, если бы тест дал положительный результат, мы бы автоматически стали контактами 1-го уровня и пришлось бы уйти на самоизоляцию, хотя мама заболела почти две недели назад и инкубационный период уже прошёл.

Непонятно, мама ещё болеет или уже переболела

Утром 16 мая маме позвонила участковая медсестра и предупредила об очередном визите врача. Когда тот приехал, то объяснил, что экспресс-тест показал наличие антител в крови, но понять, болеет ли сейчас мама или уже переболела, врачи не могут, поэтому они берут ещё один мазок. А результаты предыдущих мазков, кстати, до сих пор не пришли. Ждать, что покажет третий мазок, нужно снова 4−7 дней.

Сегодня 18 мая. И мы не понимаем: если через неделю придёт положительный результат ещё самого первого мазка, даже если остальные будут отрицательные, нас с папой всё равно посадят на самоизоляцию, а маму отправят на работу. Ведь начало самоизоляции считается не с момента, как берут мазок, а с момента получения результата, даже если человек уже выздоровел.

Отмечу, что у мамы нет хронических заболеваний и болеет она крайне редко. И за всё это время у нас с папой самочувствие не изменилось, чувствуем себя прекрасно. Если куда-то и выходим, например, в магазин, то обязательно в маске и с соблюдением дистанции.

Страх и злость

Почти месяц я чувствовала страх.

Страх того, что не знаешь, как моя тётя или мама это переживут, в какой форме. Тётя в возрасте, здоровье у неё уже и так слабое.

Страх за друзей, если как-то через меня заболеют и они. У меня были мысли уйти на изоляцию по собственному желанию, но… Когда маме становилось лучше с каждым днём, было облегчение, что пережили это всё легко и без осложнений.

А ещё злость. Злость на ту женщину, которая ходила неделю с температурой на работу и заразила многих людей.

Сейчас отношусь к этому заболеванию более адекватно, страх почти ушёл, так как поняла, что большая часть людей переносит его на ногах либо со слабыми симптомами.

Мои выводы из всей этой истории

Пожалуйста, если вы себя плохо чувствуете, то не ходите на работу и не заражайте других людей.

Мой рассказ — живой пример последствий, к которым может привести ситуация, когда один человек неделю ходит на работу и заражает людей.

Конкретно к врачам и медсёстрам у моей семьи претензий нет. Они делают всё возможное, чтобы помочь людям, но рыба гниёт с головы, как говорится. И многие из шагов, которые предпринимают все эти люди свыше, просто бесполезны.

Я считаю, что сейчас жители Слуцка через одного либо уже заболевшие, либо контактные. Поэтому у нас просто в скором времени все переболеют, главное, чтобы в лёгкой форме.

Какая информация в СМИ оказалась самой полезной

Я много читала про коронавирус. Как оказалось, самой полезной была информация про симптомы и номера телефонов, куда можно обратиться.

Мне кажется, призывы, мол, ограничьте контакты, держите дистанцию и прочее не имеют силы — у нас всем наплевать на это, потому что есть СМИ или блогеры, которые говорят, что COVID-19 не так страшен. И люди верят. Или просто не верят, что с ними может что-то случиться.

Благодарность

Моя семья выражает огромную благодарность Николаю Анатольевичу Луцевичу, заведующему инфекционным отделением, медсёстрам и младшему медперсоналу за спасение людей, за то, что отдают себя своей работе, забывая о себе ради жизней других".

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