Пять IT-специальностей, которые можно освоить во время декрета

И начать зарабатывать на фрилансе сразу в период отпуска по уходу за ребенком.

Интересует, как можно заработать в декрете? Собрали топ IT-специальностей, которые позволят приступить к работе на фрилансе во время отпуска по уходу за ребенком. С помощью онлайн-курсов IT-Academy получить все необходимые навыки по указанным направлениям реально за несколько месяцев и не выходя из дома.

Интернет-маркетолог

Эта профессия отлично подходит тем, кто не любит стоять на месте, готов к постоянному развитию и быстро адаптируется к изменениям. Интернет-маркетологи отвечают за продвижение брендов, товаров или услуг в онлайн-пространстве, занимаются привлечением клиентов, анализом конкурентов и целевой аудитории, нацелены на увеличение продаж.

Конечно, для всего этого требуется приличный багаж знаний — от основ классического маркетинга до принципов SMM и SEO-продвижения, E-mail-рассылок, копирайтинга и так далее. Но если вы выберете профессию интернет-маркетолога, то точно не прогадаете, поскольку все больше компаний сегодня переходят в онлайн и нуждаются в специалистах, которые понимают, как, что и куда там «двигать».

SMM-специалист

Социальные сети давно перестали быть просто площадками по обмену сообщениями и фотографиями, а переросли в инструмент бизнеса. Неудивительно, ведь у них просто огромная аудитория! По данным глобального отчета Digital 2020, сегодня соцсетями пользуются порядка 3,8 миллиардов человек по всему миру. Потому так нужны SMM-специалисты, которые, собственно, и специализируются на привлечении клиентов из социальных сетей. В работе у них есть три основных направления: подготовка и размещение контента, развитие комьюнити и настройка таргетированной рекламы.

Многие новички, которые хотят заниматься SMM, пренебрегают обучением и считают, что для работы в этой сфере можно быть просто опытным пользователем социальных сетей. Спешим развенчать миф: сегодня для привлечения аудитории недостаточно только генерировать интересный контент. Нужно учитывать много факторов: какую соцсеть лучше выбрать (да, не всегда подходит исключительно Instagram), каков портрет вашего клиента, какому формату публикаций отдать предпочтение, что делают конкуренты и как их опередить, какая реклама будет наиболее эффективна и так далее. Поэтому соответствующие знания получить все же стоит.

SEO-специалист

Если учесть, что сегодня уже насчитывается более 1,7 миллиардов сайтов, то можно с уверенностью сказать: SEO — очень востребованное направление. Ведь без грамотного подхода к оптимизации и продвижению сайта достичь топовых позиций в поисковых системах, как минимум, сложно, а удержать лидерство — точно невозможно. Зачем это нужно? Чем выше позиция в поисковиках, тем больше трафик сайта, а значит — существеннее доход от рекламы, продажи товаров или услуг. Потому представителям онлайн-бизнеса нуждаются в SEO-специалистах, которые помогут укрепить им позиции в интернете.

Кроме этого, зная SEO, вы всегда сможете найти работу на фрилансе, предложить свои услуги по продвижению, например, владельцам интернет-магазинов, которых в последнее время открывается все больше, и даже заняться «раскруткой» собственного проекта!

Дизайнер

В сфере дизайна много направлений, возможностей для заработка на фрилансе и перспектив. Самый быстрый вариант — стать графическим дизайнером. Получив необходимые знания, вы сразу сможете выполнять заказы: создавать афиши, постеры, плакаты, оформлять журналы, разрабатывать фирменный стиль для компаний и так далее.

Более сложный вариант — развиваться в UI/UX-дизайне. Это направление в целом ориентировано на создание внешне привлекательных, удобных в использовании и функциональных пользовательских интерфейсов. Речь идет об оформлении и продумывании логики всевозможных сайтов, интернет-магазинов, мобильных приложений и так далее. Заказов такого рода на фрилансе всегда хватает, а уровень оплаты зависит от сложности проекта. Так, на зарубежных фриланс-биржах UI/UX-дизайнеры в среднем зарабатывают от 25 до 75 долларов в час. Конечно, вдобавок к дизайнерским навыкам в данном случае потребуется и уверенный английский, чтобы понимать требования заказчика.

Front-end-разработчик

Мы уже говорили о продвижении сайтов, а вот если вы хотите научиться их создавать, тогда можно присмотреться к фронтенд-направлению. По сути, зная HTML, CSS и основы JavaScript, уже реально предлагать свои услуги по разработке простых веб-страниц на фрилансе и иметь дополнительный доход во время декрета. Ведь каркас сайта создается с помощью HTML, CSS позволяет его «украшать», добавляя разные шрифты, цвета и другие элементы, а JavaScript помогает сделать его интерактивным.

Если захотите большего, тогда нужно углубиться в изучение JavaScript и фреймворков (например, React и Angular). Это позволит браться за более сложные и дорогостоящие проекты на фрилансе или претендовать на работу в IT-компании после декретного отпуска.

Бонусное предложение! Запустить собственный интернет-магазин

Многие во время декрета начинают заниматься созданием различных хендмейд-вещей: украшений, предметов интерьера, детский игрушек… А что если открыть собственный интернет-магазин? Наверняка проскакивала такая идея. И ее реально реализовать! Онлайн-курс по запуску интернет-магазина за 30 дней позволит открыть собственную торговую площадку в кратчайшие сроки. Более того — у вас будет готовый план развития на ближайший год. Отличная возможность монетизировать собственное увлечение и получать дополнительный доход во время декрета.

Не можете определиться, какой вариант выбрать? Тогда присоединяйтесь 20 мая в 19:00 к бесплатному онлайн-митапу «IT-специальности для гуманитариев», где спикеры подробнее расскажут о некоторых из указанных выше направлений и других профессиях. Регистрация обязательна.

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